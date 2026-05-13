El gabinete de seguridad aseguró que no encontró ningún indicio de actividades ilícitas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pese a las acusaciones presentadas por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En medio de las acusaciones a 10 mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que la relación bilateral atraviesa “momentos de tensión”, aunque sostuvo que “está bien”, y es de respeto mutuo.

Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que durante los operativos realizados en Sinaloa no se detectó ninguna conducta irregular del mandatario estatal.

“No se detectó, y no sólo eso: estuvimos operando todo lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con resultados que ustedes conocen.

“En Sinaloa se han detenido objetivos de alta prioridad, no sólo para México, sino de responsabilidad compartida, también personas con extradición (...) Nunca hubo un impedimento para que el gabinete de seguridad desarrollara sus actividades [en Sinaloa]”.

A pregunta expresa sobre si existe alguna investigación en contra de Rubén Rocha Moya, García Harfuch fue categórico: “Por parte de nosotros, no”.

Las declaraciones del titular de la SSPC se producen dos semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara acusaciones contra Rocha Moya y otras nueve personas —entre funcionarios y exfuncionarios— por delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

Entre los señalados también se encuentran el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Pese a ello, el gobierno mexicano insistió en que la Embajada de Estados Unidos, encabezada por Ronald Johnson, no ha entregado pruebas que sustenten los señalamientos.

El canciller Roberto Velasco Álvarez informó que México envió una nota diplomática al Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar información formalmente.

“Tenemos una comunicación muy fluida y cotidiana, y sobre este tema se envió una nota diplomática como se hace siempre. Estamos esperando la respuesta del Departamento de Estado”, explicó.

En ese sentido, la presidenta Sheinbaum Pardo reiteró que la posición de su gobierno es la misma para cualquier actor político, sin importar su partido, esto al ser cuestionada sobre si hay más investigaciones en contra de políticos mexicanos.

“Sean de Morena, PAN, PRI, MC o independientes, siempre pruebas”, sostuvo, al remarcar que no se protegerá a nadie, pero tampoco se aceptarán acusaciones sin sustento.

EU reconoce su crisis de drogas

En medio del diferendo, la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde Luján, expuso que Estados Unidos enfrenta un severo problema de salud pública relacionado con el consumo de narcóticos.

De acuerdo con datos oficiales del propio gobierno estadounidense, 73.6 millones de personas —equivalentes a 25.5% de su población— han consumido drogas ilícitas, mientras que en México esa cifra asciende a 3.8 millones de personas. Además, señaló que 23.6 millones de estadounidenses se encuentran en recuperación y 48.4 millones padecen un trastorno por uso de sustancias.

Alcalde Luján destacó que la estrategia antidrogas de la administración del presidente Donald Trump reconoce explícitamente el fracaso del enfoque punitivo.

“La era de la contención ha fracasado. Las posturas reactivas han fallado en nuestras comunidades”, citó la funcionaria al leer fragmentos del documento oficial estadounidense.

La Presidenta aseguró que este reconocimiento es resultado del diálogo sostenido entre ambos gobiernos y destacó que Washington también ha aceptado la necesidad de frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano.

“Se reconoce de manera integral el problema de las drogas y la importancia de disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México”, afirmó.

“Hay tensiones; la relación está bien”

La Mandataria admitió que la relación bilateral no está exenta de diferencias, particularmente por la solicitud de detención urgente con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya y por la muerte de mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Tiene sus momentos de tensión y nosotros siempre vamos a decir en lo que no estamos de acuerdo”, señaló.

Rechazó que exista una crisis diplomática con Washington.

“No hay tensión bilateral, yo no lo veo así, no hay tensión bilateral”, afirmó la Mandataria.

Sheinbaum Pardo también minimizó las interpretaciones que, dijo, se alimentan en redes sociales y por parte de “comentócratas”, al asegurar que muchas veces se exagera la situación.

“Hay problemas, siempre hay problemas y lo ha habido”, expresó la Titular del Ejecutivo.

Como muestra de respaldo político, la Presidenta presentó una encuesta realizada en Sinaloa en la que 45% de los entrevistados manifestaron que votarían por Morena, pese a las acusaciones formuladas por autoridades de la Unión Americana.