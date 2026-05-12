José Antonio Cortés Huerta, alias Titán, detenido el lunes 11 de mayo en Nuevo León por su presunta vinculación con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustibles, se mostraba en redes sociales como un hombre dedicado al cuidado de su físico y compartía publicaciones relacionadas con el uso de anabólicos.

De acuerdo con el especialista en seguridad pública, David Saucedo, consultado por EL UNIVERSAL, José Cortés se especializó en el contrabando de combustible de la mano de oficiales de la Marina, logrando “obtener ingresos sustantivos que casi equipararon los ingresos que obtenía por concepto de comercialización de drogas ilícitas en los Estados Unidos”.

El especialista comentó que su nombre era ampliamente reconocido dentro del Cártel del Noroeste, al grado de considerarlo uno de “sus líderes más emblemáticos”.

José Antonio Cortés Huerta, alias “Titán” (12/05/2026). Foto: Facebook Jose huerta "titan"

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Según Saucedo, su perfil no correspondía al de una persona particularmente violenta, como ocurre con muchos integrantes de organizaciones criminales, sino que era conocido por su gusto por los animales exóticos y por rodearse de mujeres dentro del mismo círculo fisicoculturista.

Víctor Sánchez, también especialista en seguridad pública, explicó que Cortés Huerta se dedicaba a la distribución de combustible, mediante una red de empresas de transporte que eran utilizadas por el Cártel, además de encargarse de la recepción del hidrocarburo en los puertos de Altamira y Tampico.

Sánchez también recordó que “Titán” tuvo un paso por las fuerzas básicas del Tigres, Atlante y Puebla, además de que mostró interés en convertirse en jugador profesional.

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Asimismo, comentó que su carrera como fisicoculturista probablemente fue el vínculo que lo conectó con Roberto Blanco Cantú, “El señor de los Buques”, así como con otros integrantes de la estructura criminal.

“Lo central es cómo se convirtió en un operador financiero y logístico que, desde un ámbito más empresarial, ayuda a la movilización de grandes cantidades de combustible en todo el país y que eso termina beneficiando a las organizaciones criminales”, explicó Víctor Sánchez.

José Antonio Cortés Huerta, alias “Titán” (12/05/2026). Foto: Facebook Jose huerta "titan"

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Anabólicos y memes: así era su perfil social

A través de diversas fotografías compartidas en su perfil de Facebook “Jose huerta ‘titan’”, se observa que recurrentemente exhibía su cuerpo para mostrar sus avances en el fisicoculturismo, además de publicar imágenes con contextos “graciosos” relacionados con el mundo del gimnasio.

En sus publicaciones también hacía referencia a diversos compuestos para aumentar la masa muscular y mejorar el rendimiento deportivo; incluso compartió imágenes en las que insinuaba consumirlos.

David Saucedo mencionó que el “Titán” era un hombre alto y corpulento que participaba en torneos nacionales de culturismo, y recordó que llegó a estar entre “el top 10 de los principales fisicoculturistas de México”.

José Antonio Cortés Huerta, alias “Titán” (12/05/2026). Foto: Facebook Jose huerta "titan"

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Y que su apodo surgió de una proteína llamada “Titán”, que consumía frecuentemente y que, sumada a su complexión física, derivó en que fuera conocido de esa manera.

Entre los productos a los que hacía referencia en sus redes sociales se encontraba un anabólico de la marca ARVEN que, según se expone en su envoltura, contiene boldenona, un esteroide anabólico inyectable derivado de la testosterona, utilizado principalmente en medicina veterinaria para mejorar la ganancia de peso, incrementar la masa muscular y estimular el apetito en animales de engorda.

Asimismo, mencionaba otros anabolizantes en distintas publicaciones, como la trembolona, conocida por su alta capacidad para aumentar la masa muscular, la fuerza y la definición extrema, y el sostenon, una mezcla de ésteres de testosterona utilizada como terapia de reemplazo hormonal en hombres con hipogonadismo.

De acuerdo con la información en la biografía de su perfil, que no actualiza desde febrero de 2024, llegó a pesar 104 kilos durante competencias.

José Antonio Cortés Huerta, alias “Titán” (12/05/2026). Foto: Facebook Jose huerta "titan"

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