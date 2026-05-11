Pachuca. - En un operativo originado por una denuncia anónima, fueron asegurados 27 kilogramos de presunta droga conocida como cristal, los cuales eran transportados por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una camioneta y que llevaban la droga empaquetada en 90 mil dosis.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, una llamada anónima alertó sobre personas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas que se desplazaban a bordo de una camioneta sobre la carretera Michimaloya, en el municipio de Tula, Hidalgo.

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Ante ello, se inició un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública, donde se logró la detención de dos sujetos, quienes tenían en su posesión 90 mil dosis empaquetadas de una sustancia granulada conocida como cristal, la cual era distribuida en esos momentos por ambos sujetos.

Se informó que, luego de ser detectados, los presuntos delincuentes intentaron evadir a los agentes de seguridad, por lo que uno de ellos trató de huir, iniciándose una persecución a pie; metros adelante, el hombre fue detenido.

Durante la revisión, los agentes aseguraron diversos paquetes que en total sumaron 27 kilogramos de cristal. Se informó que tanto los dos involucrados como la droga quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que determinará su situación legal.

dmrr