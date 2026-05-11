Chihuahua. - Luego de que en el mes de febrero pasado se diera un amparo que dejó en libertad al dueño del Crematorio Plenitud, la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, solicitó una audiencia de revisión de medida cautelar.

Lo anterior derivado del pronunciamiento realizado por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo de Circuito, en autos de la revisión del amparo en revisión 94/2026, en donde se revoca la sentencia del Juicio de Amparo emitida por el Juez de Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Chihuahua.

De manera oficial se detalló que, en consecuencia, se solicitó la audiencia a efecto de que se haga saber a las partes el contenido de dicha resolución, con la finalidad de que el proceso seguido en contra de José Luis A. C., retorne al estado procesal en que se encontraba, aplicando la medida cautelar que tenía el imputado.

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El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado Francisco Sáenz Soto, detalló este lunes, que ya existe una orden de aprehensión, la cual ya fue notificada por el juez de control, quien deberá dar cumplimiento a la resolución, por lo que actualmente esperan la audiencia para reaprehender al imputado, quien fuera liberado en pasado 13 de febrero del 2026.

A casi un año del hallazgo de los 386 cuerpos en el crematorio el 26 de junio del 2025, hasta hoy suman 239 identificaciones logradas.

Además, se informó que han sido notificadas 234 familias de la identificación de sus deudos y los 5 restantes, serán notificadas en próximas horas.

Mientras que, 151 familias han decidido interponer una denuncia en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.

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