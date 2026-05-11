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Con el objetivo de reconocer y celebrar a las madres de García en su día, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Manuel Guerra Cavazos realizó el “Súper Mamá Fest 2.0”, un magno evento familiar que reunió a más de 35 mil asistentes y contó con la presentación estelar de Alicia Villarreal.

La celebración se llevó a cabo este domingo 10 de mayo, a un costado de la Presidencia Municipal, donde miles de mamás y sus familias abarrotaron el lugar para disfrutar de música en vivo, entretenimiento, antojitos mexicanos y una noche llena de alegría, regalos y sorpresas.

El evento también contó con la participación del reconocido comediante Teo González, del grupo JLB y Compañía y de la banda regiomontana “La Treviñosa”, quienes pusieron el ambiente festivo en honor a las madres garcienses, que no dejaron de cantar y bailar durante toda la celebración.

Reconocen a las mamás de García

“El festejo fue para reconocer a todas las mamás de García, a mis guerreras que todos los días dan todo por sus familias y son el motor que mueve a nuestra ciudad. En el Gobierno de la Gente trabajamos unidos para brindarles una celebración inolvidable, hecha con mucho cariño y especialmente pensada para ellas”, expresó el alcalde Manuel Guerra Cavazos.

Como parte de las actividades, las asistentes participaron en dinámicas y juegos de destreza mediante los cuales obtuvieron “Garcipesos”, moneda simbólica que pudieron canjear por alimentos, snacks, electrodomésticos y diversos obsequios.

Además, las madres previamente registradas participaron en la rifa de una casa, un automóvil y otros premios especiales preparados por la administración municipal, en una dinámica que generó gran entusiasmo entre las asistentes.

El presidente municipal encabezó personalmente la entrega de premios a las ganadoras, quienes acreditaron su participación mediante comprobante de registro, folio y código QR, garantizando así un proceso transparente, ordenado y confiable.

“Consentimos a las mamás de García como se merecen, celebrándolas en grande y reconociendo todo el esfuerzo, amor y trabajo que realizan todos los días por sus familias. Ellas son el corazón de nuestro municipio y seguiremos trabajando para brindarles más bienestar y mejores oportunidades”, puntualizó el alcalde Manuel Guerra Cavazos.

LL

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