Iván Archivaldo Guzmán Salazar y su hermano Jesús, líderes de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, estarían en contacto con el gobierno de Estados Unidos para ver la posibilidad de una entrega, reportó el diario Los Angeles Times.

En un reportaje de Keegan Hamilton, el diario estadounidense señala que, de acuerdo con dos fuentes informadas del tema, pero no autorizadas a hablar en público, los hijos fugitivos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, iniciaron contactos hace alrededor de un año, y que están esperando a ver cómo evolucionan los casos judiciales de sus medios hermanos detenidos en Chicago, Joaquín y Ovidio Guzmán, antes de tomar una decisión definitiva.

Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín y Ovidio, no respondió a las preguntas del Times sobre la posibilidad de que Iván y Jesús se entreguen.

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Mientras que Ovidio fue entregado por el gobierno mexicano al de Estados Unidos, Joaquín Guzmán se entregó y entregó con él a Ismael “El Mayo” Zambada, con la esperanza, según quedó acreditado en el documento judicial, de lograr un acuerdo más benigno para él. Tanto él como Ovidio se declararon culpables de los cargos de narcotráfico que se les imputan y, en el caso de este último, el pacto incluye cooperar con el gobierno estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Iván Archivaldo y la misma cantidad por datos que permitan atrapar a Jesús, alias “Alfredillo”.

Sin embargo, a raíz de la acusación anunciada por el Departamento estadounidense de Justicia contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios estatales, el nombre que más concentra la atención es el de Iván Archivaldo, ya que la acusación contra Rocha afirma que el gobernador con licencia se reunió con este y con Ovidio (cuando aún era libre), para que lo ayudaran a ganar las elecciones de 2021, y que Iván ordenó a sus sicarios emprender una campaña para amedrentar a los rivales de Rocha y forzar al voto a su favor.

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El compromiso, siempre de acuerdo con la acusación, es que una vez en la gubernatura, Rocha dejaría a “los Chapitos” mantener su negocio de tráfico de drogas y los protegería de grupos criminales rivales.

Recientemente, el fiscal interino estadounidense, Todd Blanche, advirtió que vendrán más acusaciones contra políticos mexicanos, y alegó que una de las consecuencias de tener presos en Estados Unidos a líderes de los cárteles mexicanos, como “Los Chapitos” o “El Mayo”, es que “algunos de ellos, probablemente, querrán cooperar, y esa cooperación podría derivar en acusaciones adicionales”.

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