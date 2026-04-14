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La embajada de Estados Unidos compartió la millonaria recompensa que ofrece el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (en inglés) por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La embajada, a cargo del embajador Ronald Johnson, destacó que la recompensa es por 10 millones de pesos por el líder del grupo criminal de "Los Chapitos".

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"Guzmán Salazar es prófugo de la justicia y debe considerarse armado y peligroso", señala la publicación de ICE en redes sociales compartida por la embajada estadounidense.

Agrega que Iván Archivaldo Guzmán y sus tres hermanos, conocidos como “Los Chapitos”, heredaron redes de narcotráfico de su padre .

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