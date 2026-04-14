La Comisión de Marina del Senado aprobó que 255 marinos y soldados mexicanos participen en ejercicios de capacitación en campos militares de Estados Unidos, así como en un ejercicio multinacional en Antigua y Barbuda.

Se aprobó la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para autorizar la salida de 60 elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a efecto de que participen en el “Evento No. SOF 33 Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales mexicanas en los Estados Unidos Continentales”.

Este ejercicio de capacitación castrense se llevará a cabo del 1 de agosto al 26 de septiembre de 2026, en las instalaciones del Camp Shelby Joint Forces Training Center, Mississippi, Estados Unidos de América.

En este caso, se trata de una invitación del Comando Norte del Ejército de los Estados Unidos de América, para que los 60 elementos salgan del país con armamento, equipo táctico y sin municiones, a bordo de dos aeronaves.

Lee también Amnistía Internacional pide declarar emergencia nacional en México por crisis de desaparecidos; respalda al Comité de la ONU

Al respecto, la senadora de Morena, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, expresó que el adiestramiento de las Fuerzas Armadas permite fortalecer las capacidades operativas, mejorar su interoperabilidad y elevar sus estándares de actuación bajo los principios del derecho internacional y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

120 elementos de las Fuerzas Armadas irán a Antigua y Barbuda

Por otra parte, se aprobó un dictamen para autorizar la salida de una delegación de la Armada de México, conformada por 120 elementos, fuera de los límites del país del 25 de mayo al 26 de junio de 2026, con el fin de que participen en el ejercicio multinacional “TRADEWINDS 2026“, en Antigua y Barbuda.

Se trata de una invitación del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos de América y tiene como característica adicional que no solamente se trata de llevar a cabo ejercicios binacionales, ya que participarían 24 países.

Los 120 elementos de la armada, que partirían con armamento a bordo de un buque tipo patrulla oceánica de la propia Armada de México, saldrían el 25 de mayo del Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz y regresarían el 26 de junio.

Lee también San Lázaro declara constitucionalidad del Plan B electoral

Asimismo, la Comisión de Defensa Nacional avaló el dictamen que autoriza una solicitud de la titular del Ejecutivo Federal para permitir la salida del país de 75 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para que participen en el Evento No. SOF28 “Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas en los Estados Unidos Continentales CONUS”.

No es solo un ejercicio militar, sino de una acción estratégica: Comisión de Marina

El órgano que preside la senadora Ana Lilia Rivera, avaló por unanimidad de 12 votos a favor esta petición, remitida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 9 de abril, para que los integrantes de las Fuerzas Armadas participen en el ejercicio a realizarse del 3 de agosto al 25 de septiembre de 2026 en Camp Shelby de Mississippi, Estados Unidos.

La secretaria de la Comisión de Marina, Juanita Guerra Mena, detalló que esta actividad no se trata sólo de un ejercicio militar, sino de una acción estratégica enmarcada en la cooperación internacional y los rubros de seguridad nacional, interior y pública.

“Se tiene que combatir al crimen organizado, el tráfico ilícito de armas, las amenazas asimétricas, por lo que se requieren instituciones cada vez más capacitadas, profesionales, coordinadas, pero siempre con pleno respeto a nuestra soberanía”, enfatizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr