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El pleno de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad de la Reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum, mejor conocida como Plan B, tras haber sido aprobada por 19 congresos locales.
Las legislaturas que lo aprobaron este mismo jueves, la mayoría en sesiones convocada de manera extraordinaria, son de los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California, Campeche, Hidalgo y Colima.
También se avaló por los congresos de Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, y el Estado de México.
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La reforma establece límites a las percepciones de altos mandos en órganos electorales, por lo que las remuneraciones de consejeros y magistrados no podrán superar las de la titular del Poder Ejecutivo Federal, conforme a lo establecido en la Constitución.
Tras su aval por los congresos locales, se remitió a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
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