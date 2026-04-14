Después de que recientemente recibió en Palacio Nacional a la escritora Elena Poniatowska, junto a la actriz Jesusa Rodríguez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que es importante resguardar el acervo de la autora de “La Noche de Tlatelolco”.

En su conferencia mañanera de este martes 14 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que Poniatowska está “completamente lúcida”.

“Hablamos mucho de la historia del movimiento. Ella conoce a mi madre, además del movimiento del 68; entonces, hablamos mucho y también de lo que está escribiendo ahora, pero le corresponde a ella decirlo", comentó.

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“Y lo importante que es resguardar todo el acervo de Elena, es muy importante”, compartió la titular del Ejecutivo federal.

Sheinbaum se reúne con Poniatowska y Jesusa Rodríguez

Reunión entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la escritora franco-mexicana Elena Poniatowska y la activista Jesusa Rodríguez, en Palacio Nacional, el 9 de abril. Foto: Captura de pantalla X @Claudiashein

El pasado jueves, Claudia Sheinbaum Pardo compartió un emotivo momento con la escritora Elena Poniatowska y con la actriz Jesusa Rodríguez, quienes la visitaron en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo compartió en sus redes sociales un encuentro con ambas, y declaró que Poniatowska es su escritora favorita.

“Estoy con Elena Poniatowska, mi escritora favorita y a quien admiro muchísimo, que me vino a visitar. No solamente una gran escritora mexicana, sino una mujer siempre comprometida con las causas nobles y justas del pueblo de México y con las mujeres”, expresó la Mandataria federal, quien se dijo feliz por la visita de la escritora de “La Noche de Tlatelolco”.

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“Me emociono mucho, ya estoy viejita. Para mí, el que Claudia esté en el poder es un logro, yo creo también de todos nosotros”, expresó Elena Poniatowska.

A Jesusa Rodríguez, Sheinbaum la calificó como “otro ejemplo” y recordó cuando ambas conducían los eventos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ustedes dos son mi guía, mi ejemplo y soy feliz”, expresó la actriz a la Presidenta y la escritora.

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