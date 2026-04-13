La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las becas escolares son para que los estudiantes las inviertan en lo básico, como alimentación y vestido, en respuesta a la nota “Estudiantes gastan 35% de sus becas en educación; usan 16% para alimentos”, publicada hoy por EL UNIVERSAL.

“Hoy sale una nota en alguno de los medios, no recuerdo en cuál, que dice es que se están gastando en cosas que no son para educación, las becas, ¿cómo en qué? Como en la alimentación, en ese mismo medio sale que solo 0.3% lo usa para creo que bebidas alcohólicas, entonces, hay mucha responsabilidad de los jóvenes, y obviamente las madres de familia, los padres de familia cuando reciben un apoyo, entonces, por supuesto es para alimentación, para ropa, para lo básico, para que las niñas y los niños vayan contentos a la escuela y tengan lo principal”, dijo.

Dijo que las becas entregadas por el gobierno federal buscan que los estudiantes “tengan lo mínimo indispensable para ir a la escuela”.

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“Al gobierno le corresponde apoyar la educación pública, que haya educación privada está muy bien y quien quiera llevar a sus hijos a una escuela particular tiene todo el derecho, y está muy bien y tienen que regirse por lo que establece la Secretaría de Educación Pública, pero el gobierno lo que tiene que garantizar es que la educación pública sea la mejor de todas las educaciones”, dijo.

Hoy, este rotativo publicó que el gobierno federal entrega becas sin verificar su uso, pero los datos oficiales más recientes muestran que sólo 35.3% de los recursos canalizados a los estudiantes de niveles básico y bachillerato se destinan a educación.

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