Más Información

Sheinbaum desconoce si Luisa María Alcalde dejará la presidencia de Morena; es una millenial con mucha convicción, dice

Sheinbaum desconoce si Luisa María Alcalde dejará la presidencia de Morena; es una millenial con mucha convicción, dice

Paro en el Metro CDMX hoy 13 de abril; sindicato retoma protestas, sigue las actualización aquí

Paro en el Metro CDMX hoy 13 de abril; sindicato retoma protestas, sigue las actualización aquí

Contienen derrame en refinería de Pemex en Deer Park; limpieza total tardará 2 días

Contienen derrame en refinería de Pemex en Deer Park; limpieza total tardará 2 días

Sheinbaum celebra posición cristiana del Papa León ante diferencia con Trump; reitera llamado a la paz

Sheinbaum celebra posición cristiana del Papa León ante diferencia con Trump; reitera llamado a la paz

VIDEO: astronauta de Artemis II Christina Koch comparte reencuentro con su perrita; reacción de la mascota se viraliza

VIDEO: astronauta de Artemis II Christina Koch comparte reencuentro con su perrita; reacción de la mascota se viraliza

Ismael Burgueño encabeza interna de Morena hacia 2027

Ismael Burgueño encabeza interna de Morena hacia 2027

La presidenta afirmó que las becas escolares son para que los estudiantes las inviertan en lo básico, como alimentación y vestido, en respuesta a la nota “Estudiantes gastan 35% de sus becas en educación; usan 16% para alimentos”, publicada hoy por .

“Hoy sale una nota en alguno de los medios, no recuerdo en cuál, que dice es que se están gastando en cosas que no son para educación, las becas, ¿cómo en qué? Como en la alimentación, en ese mismo medio sale que solo 0.3% lo usa para creo que bebidas alcohólicas, entonces, hay mucha responsabilidad de los jóvenes, y obviamente las madres de familia, los padres de familia cuando reciben un apoyo, entonces, por supuesto es para alimentación, para ropa, para lo básico, para que las niñas y los niños vayan contentos a la escuela y tengan lo principal”, dijo.

Dijo que las becas entregadas por el buscan que los estudiantes “tengan lo mínimo indispensable para ir a la escuela”.

Lee también

“Al gobierno le corresponde apoyar la educación pública, que haya educación privada está muy bien y quien quiera llevar a sus hijos a una escuela particular tiene todo el derecho, y está muy bien y tienen que regirse por lo que establece la , pero el gobierno lo que tiene que garantizar es que la educación pública sea la mejor de todas las educaciones”, dijo.

Hoy, este rotativo publicó que el gobierno federal entrega becas sin verificar su uso, pero los datos oficiales más recientes muestran que sólo 35.3% de los recursos canalizados a los estudiantes de niveles básico y bachillerato se destinan a educación.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]