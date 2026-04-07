El gobierno de México destinará durante el actual sexenio una inversión de 350 mil millones de pesos en infraestructura educativa, a fin de mejorar planteles y construir nuevas escuelas en todos los niveles académicos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su conferencia, destacó que el monto representa una cifra superior a la inversión realizada en 18 años del llamado periodo neoliberal, y refleja la prioridad que su administración da a la educación pública.

“En el sexenio vamos a invertir 350 mil millones de pesos en mejoras a las escuelas y nuevas escuelas, desde educación básica hasta educación superior. Vean nada más la diferencia: en siete años se está invirtiendo más que lo que se invirtió en 18 años. Estamos convencidos de que la educación es un derecho y que los niños tienen que ir a escuelas en buenas condiciones”, afirmó.

La inversión en infraestructura se suma a otros programas educativos impulsados por el gobierno federal, entre ellos los 160 mil millones de pesos destinados a becas estudiantiles, así como incrementos salariales, creación de nuevas plazas docentes, ampliación de la oferta educativa en nivel medio superior y superior, además de la implementación del Bachillerato Nacional.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, detalló que del total proyectado para el sexenio, 113 mil 732 millones de pesos se ejercerán durante 2026.

El funcionario explicó que 45% de los recursos serán para el programa La Escuela es Nuestra (LEEN), enfocado en el mejoramiento directo de planteles mediante la participación comunitaria, y que los recursos permitirán avanzar en la meta de crear 200 mil nuevos espacios educativos.

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