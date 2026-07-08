La asociación civil Amnistía Internacional (AI) lamentó el deceso de la defensora de derechos humanos Laura Velázquez Florencio, y afirmó que su lucha por obtener justicia para su hermana, Diana Velázquez, se convirtió en un referente de dignidad, resistencia y exigencia de verdad.

A través de redes sociales, expresó que “siempre recordaremos a Laura por alzar la voz frente a las autoridades, por siempre encontrar formas creativas de hacer activismo, por su amor a rodar, por acompañar con sororidad a otras mujeres en sus procesos de búsqueda de justicia y por transformar el dolor en cuidado al rescatar y brindar una nueva oportunidad a muchos perros en situación de abandono. Su labor y su compromiso dejan una huella profunda e imborrable”.

“Honrar su memoria implica reconocer la fuerza de su lucha y renovar nuestro compromiso de no desistir hasta alcanzar verdad, justicia y reparación (del daño)”, dijo.

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Además, dicha organización no gubernamental extendió su sororidad con Lidia, su madre, así como con su familia, amistades y todas las personas que caminaron junto a ella.

“Nos unimos respetuosamente a su dolor. Que descanse en poder. Su legado seguirá inspirando la defensa de los derechos humanos”, concluyó.

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Asesinato de Diana Velázquez

Diana Velázquez Florencio, de 24 años de edad, fue asesinada en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 2 de julio de 2017 por Jesús Alejandro Montes Moreno, quien fue detenido el 27 de julio de 2020.

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Una semana después de dicho asesinato, el cuerpo de esta joven fue localizado por su hermana Laura en la morgue de Nezahualcóyotl, donde fue catalogado como "cadaver masculino".

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A partir de entonces, su mamá, la señora Lidia Florencio Guerrero, encabezó movilizaciones y protestas con el fin de exigir justicia. "Estoy cansada de que las autoridades no hagan su trabajo", comentó.

Finalmente, después de cinco años, el 15 de enero de 2022, el feminicida fue condenado a 93 años y cinco meses de cárcel. Además, un juez lo multó con 376 mil 450 pesos, un millón 260 mil pesos como reparación del daño y 241 mil pesos por daño moral.

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