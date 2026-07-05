Asiel de la Rosa fue víctima de violación equiparada a los 13 años. En medio de la lucha por justicia, busca promover la Ley Asiel para que en las escuelas haya personal capacitado, protocolos eficaces para detectar y atender a las víctimas, así como revisión de antecedentes de docentes y contenidos de prevención contra la violencia sexual.

Asiel cuenta que tenía pocos días de haber ingresado a segundo grado en la Escuela Secundaria Técnica Número 35 en Apaxco, Estado de México, en 2023, cuando entró al sanitario, sintió que le taparon la boca, perdió el conocimiento y despertó en el último baño.

“Imaginar que a un niño lo sometan, lo droguen, lo violen, lo dejen tirado como si fuera una basura, es algo que no termino de entender. ¿Qué daño provocaba? Yo no conocía a nadie, no me metía con nadie”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL, que se llevó a cabo con autorización de su padre y la supervisión de su abogada para exponer su caso y su rostro, por ser menor de edad.

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El joven fundó el colectivo Asiel Reconstruyendo Vidas y cuenta con la asesoría de su abogada Mayra Cruz. Foto: BRENDA MARTÍNEZ/EL UNIVERSAL

Entre los cuestionamientos que hace el adolescente de 16 años, ahora activista y víctima de desplazamiento forzado, es “¿cómo entró droga a la escuela?, ¿cómo pueden dormir tan fácil a un niño dentro de una escuela, sin que nadie se dé cuenta, habiendo cámaras y profesores?”, pregunta.

Asiel describe que entre las secuelas que padece por el abuso sexual es que no soporta el contacto físico, sufre de insomnio y no puede acudir a una escuela pública porque siente pánico. “A él no le importó el daño irreversible que iba a provocar”.

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El activista explica que en la institución educativa no hubo un acompañamiento ni acciones adecuadas para atenderlo y para dar con el responsable. “Acabaron con mi proyecto de vida. Mis sueños, mis metas, todo. Ese niño que soñaba bailar, que quería estudiar gastronomía, veterinaria, se acabó”.

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En 2024 decidió fundar el colectivo Asiel Reconstruyendo Vidas, el primer colectivo de niños, niñas y adolescentes que busca, según sus palabras, acabar con el adultocentrismo. Ahí apoya a otras víctimas y da acompañamiento.

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“Al sistema no le importamos las infancias porque no generamos votos, tenemos que salir a las calles a gritar para que nos escuchen. Somos una voz olvidada, una voz sumergida, nadie nos volteó a ver, las infancias víctimas no importamos. En fiscalías hay miles de carpetas y ninguna avanza”, acusa.

Pide a las familias y adultos “romper el pacto” y denunciar cuando los menores son víctimas de un delito sexual. “Ningún niño merece vivir el infierno que yo vivo, pero van a acabar conmigo el día que me maten (...), voy a luchar por cada niño que se me ponga enfrente”.

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Debido a que muchos niños desconocen que están siendo víctimas de algún delito, y que al ser los padres sus responsables, no hay quién denuncie y se queda en la impunidad, refiere Asiel.

“Queremos salvar la mayor cantidad de proyectos de vida, que no queden truncados. Más de 400 mil infancias son víctimas de abuso sexual al año y nadie se indigna”, reclama.

Mayra Cruz Santiván, abogada de Asiel, lo describe como “un niño muy valiente y con muchas agallas”, por lo que pide a las autoridades “dejar de minimizarlo por ser un niño”.

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“Solicitamos a las autoridades que todas las personas que estén dentro de una institución y que traten con infancias deben estar capacitados en protocolos de actuación, que ya existen, pero que a veces desconocen”, dice y exige a las autoridades destinar recursos específicos para atender a las víctimas.

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El proyecto de ley que presentó Asiel el 1 de julio en el Congreso mexiquense prevé reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Educación, para crear el Protocolo Único Nacional en las instituciones de educación en todos los niveles para la prevención, detección, actuación y canalización, así como de confidencialidad, sin sustituir la actuación del Ministerio Público.

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