Lima. Un sismo de magnitud 7.2 sacudió este jueves la región andina de Ayacucho, en el sur peruano, informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP) al detallar que el epicentro se ubicó a 35 kilómetros de la localidad de Cora Cora, sin que hasta el momento se informe si causó daños personales o materiales.

El evento telúrico ocurrió a la 1:00 p. m. y su epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, reportó el diario peruano El Comercio.

De acuerdo con el IGP, el temblor tuvo una profundidad de 108 kilómetros. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que la magnitud del sismo fue de 6.7.

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El sismo alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora, una ciudad ubicada a unos 650 kilómetros al sur de Lima, donde también se percibió el movimiento, aunque de forma leve.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COEN) confirmó la información sobre las características del sismo, pero no ofreció aún detalles sobre posibles daños, aunque medios locales reportaron desprendimientos de rocas y algunos daños en viviendas en Ayacucho.

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Al respecto, el jefe del IGP, Hernando Tavera, dijo que "por ahora no ha ocurrido nada crítico" pero continúan con la evaluación de la situación generada. Las autoridades descartan, por ahora, posibilidad de tsunami.

Perú se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce 80% de la actividad sísmica mundial.

En julio pasado la región de Junín, vecina de Lima, sufrió una serie de temblores de una magnitud máxima de 5.4, que provocaron la muerte de cinco personas, cientos de damnificados y la destrucción de decenas de viviendas.

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El último terremoto devastador en el país se registró en 2007 en la región sureña de Ica, donde un sismo de magnitud 7.9 causó la muerte de unas 500 personas y millonarias pérdidas materiales.

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