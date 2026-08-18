Un terremoto de magnitud 4.8 provocó este martes grietas en paredes y caídas de cascotes en Granada, hiriendo levemente a tres personas, informaron las autoridades, tres días después de que otro temblor más fuerte sacudiera esta ciudad del sur de España.

El nuevo sismo se produjo a las 10:37, hora local, con epicentro en la localidad de Alhendín, 10 kilómetros al sur de Granada, según el Instituto Geográfico Nacional.

El terremoto fue el más fuerte de una serie de movimientos que remecieron la zona el martes por la mañana, llevando a los residentes a salir de edificios y precipitarse en las calles.

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🔶The Alhambra 🇪🇸 has been evacuated as a precautionary measure following the earthquakes recorded in Granada. Conservation teams are now inspecting the complex, which has over 800 years of history, to check if the tremors have caused any damage.



The Board of Trustees'… pic.twitter.com/EDgLHohel6 — Semper Raw ™️ (@SemperRaw) August 18, 2026

El temblor obligó a desalojar a los turistas que visitaban la Alhambra, que está "en revisión tras la actividad sísmica", explicó en X el patronato del popular conjunto monumental. "La dirección evalúa las condiciones de seguridad y decidirá sobre el cierre o una posible reapertura" del monumento inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco, agregó.

Tres personas resultaron levemente heridas, entre ellas una niña trasladada al hospital, indicó Antonio Sanz, responsable de emergencias de la región de Andalucía, donde se encuentra Granada.

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Los servicios de emergencia señalaron haber recibido más de 500 llamadas para informar de grietas, caídas de escombros y otros incidentes, incluidas una docena de solicitudes de asistencia médica, principalmente por ataques de ansiedad.

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‼️Tres #terremotos sacuden #Granada en una hora. Las magnitudes: 4,8 , 4,0 y 4,2.



🏥 A las 12:15h se reportan tres heridos. Ha habido otras tres treplicas más en estás últimas horas (entre 2,6 y 2,9). pic.twitter.com/hjGasy1TQv — MeteoÁvila (@Meteoavila2) August 18, 2026

Videos publicados en las redes sociales mostraban escombros esparcidos por las calles y algunos daños en vehículos en la ciudad turística.

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"Se cayó todo, fue espantoso", escribió en X Cristina Ruiz López, que trabaja en un laboratorio y se encontraba dentro de un supermercado cuando se produjo el terremoto.

El ayuntamiento de Granada ordenó el cierre de todos los edificios municipales, excepto aquellos que prestan servicios esenciales y de emergencia.

🌍🏚️ Así ha quedado un edificio del barrio del Zaidín en Granada tras el seísmo.



El terremoto de 4,6 grados ha dejado importantes daños en varios inmuebles de la capital granadina.



🔗 https://t.co/SvGjUkowd2#granadahoy #Granada pic.twitter.com/3mBHGSrCKX — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) August 18, 2026

También fue cerrada la Ciudad del Deporte, mientras los centros de atención permanecieron operativos. El subte de Granada redujo preventivamente la velocidad de sus trenes a 30 kilómetros por hora.

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La alcaldesa Marifrán Carazo instó a la población a quedarse en casa "y evitar, sobre todo si se produce alguna repetición, salir y situarse en la línea de los edificios".

Este temblor se produce después de que otro de magnitud 5.0 despertara a los vecinos de Granada en la madrugada del sábado. En ese momento no se reportaron heridos, aunque sí daños en edificios.

🔴🇪🇸 Así fue el temblor en Granada



Cámaras de seguridad captaron el momento en que un sismo de magnitud 4.8 sacudió la ciudad del sur de España 😨🌍#Video: @Paxlex1 vía Storyful pic.twitter.com/ML228m8WEs — El Universal (@El_Universal_Mx) August 18, 2026

"Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona", escribió en X este martes el presidente del gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, pidiendo "máxima prudencia".

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