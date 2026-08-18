[Publicidad]
Un terremoto de magnitud 4.8 provocó este martes grietas en paredes y caídas de cascotes en Granada, hiriendo levemente a tres personas, informaron las autoridades, tres días después de que otro temblor más fuerte sacudiera esta ciudad del sur de España.
El nuevo sismo se produjo a las 10:37, hora local, con epicentro en la localidad de Alhendín, 10 kilómetros al sur de Granada, según el Instituto Geográfico Nacional.
El terremoto fue el más fuerte de una serie de movimientos que remecieron la zona el martes por la mañana, llevando a los residentes a salir de edificios y precipitarse en las calles.
Lee también Colombia estima en 9 mil 500 mdd costo de reconstrucción; terremoto deja miles de afectados
El temblor obligó a desalojar a los turistas que visitaban la Alhambra, que está "en revisión tras la actividad sísmica", explicó en X el patronato del popular conjunto monumental. "La dirección evalúa las condiciones de seguridad y decidirá sobre el cierre o una posible reapertura" del monumento inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco, agregó.
Tres personas resultaron levemente heridas, entre ellas una niña trasladada al hospital, indicó Antonio Sanz, responsable de emergencias de la región de Andalucía, donde se encuentra Granada.
[Publicidad]
Los servicios de emergencia señalaron haber recibido más de 500 llamadas para informar de grietas, caídas de escombros y otros incidentes, incluidas una docena de solicitudes de asistencia médica, principalmente por ataques de ansiedad.
Lee también: "Hasta luego hermano"; familiares despiden con emotivos mensajes a Mario y Brenda, víctimas del terremoto de Colombia
Videos publicados en las redes sociales mostraban escombros esparcidos por las calles y algunos daños en vehículos en la ciudad turística.
[Publicidad]
"Se cayó todo, fue espantoso", escribió en X Cristina Ruiz López, que trabaja en un laboratorio y se encontraba dentro de un supermercado cuando se produjo el terremoto.
El ayuntamiento de Granada ordenó el cierre de todos los edificios municipales, excepto aquellos que prestan servicios esenciales y de emergencia.
También fue cerrada la Ciudad del Deporte, mientras los centros de atención permanecieron operativos. El subte de Granada redujo preventivamente la velocidad de sus trenes a 30 kilómetros por hora.
[Publicidad]
La alcaldesa Marifrán Carazo instó a la población a quedarse en casa "y evitar, sobre todo si se produce alguna repetición, salir y situarse en la línea de los edificios".
Este temblor se produce después de que otro de magnitud 5.0 despertara a los vecinos de Granada en la madrugada del sábado. En ese momento no se reportaron heridos, aunque sí daños en edificios.
"Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona", escribió en X este martes el presidente del gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, pidiendo "máxima prudencia".
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Nación
Sheinbaum prevé traslado de Fernando Farías Laguna de Argentina a México; pide a FGR y SRE revisar el proceso
Nación
¿Cómo se elige a quién sustituye a Mónica Soto tras su renuncia como magistrada del TEPJF?; esto dice la Constitución
Mundo
VIDEOS: Nuevo sismo de 4.8 sacude Granada; reportan 3 heridos leves
Tendencias
Mi derecho, mi lugar 2026: ¿cómo consultar los resultados de preparatoria en Edomex y CDMX?; sigue este paso a paso
Noticias
Trump insiste en llamar al estrecho de Ormuz “nuevo territorio estadounidense” y aumenta la tensión con Irán
Showbiz
Maribel Guardia enciende Instagram con abs de acero y belleza inigualable a los 67 años
Showbiz
Frankie Muñiz despide a Hayden Panettiere, su coprotagonista en 'Malcolm', con emotivo mensaje tras su muerte
Destinos
¿Qué hacer en San Francisco, California? Cómo llegar, dónde hospedarse y atracciones para un viaje memorable