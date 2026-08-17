A través de redes sociales, familiares confirmaron la muerte de Mario Alberto Zapata Verdier, de 57 años, y Brenda Eloísa Flores Reyes, 42 años, la pareja duranguense que estaba desaparecida tras el sismo de 7.4 en Colombia.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que dos mexicanos habían perdido la vida, pero no dio detalles de los nombres. Todo suponía que se trataba de la pareja que era buscada por sus familiares y la embajada mexicana en Colombia.

En sus redes, Germán Zapata Verdier, hermano de Mario Alberto, publicó: “Hasta luego hermano, me quedé con mil cosas por decirte. Siempre fuiste mi ejemplo a seguir”.

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En la publicación la gente ofreció el pésame y las condolencias. “Excelente persona, muy amable y servicial con nosotros. En paz descanse”, le escribió Violeta Arteaga. “Mucha fortaleza para la familia, desde Colombia un abrazo fraternal”, escribió Yulieth Alzate.

Alessa Reyes, hermana de Brenda Eloísa, publicó también hace unas horas una imagen de un moño negro, una rosa blanca, un corazón y una paloma.

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Alessa había publicado el fin de semana que lo que le importaba era ir a Colombia y saber de su hermana. “De alguna manera tengo que traerla de regreso y tengo la esperanza de que sea con vida”, había escrito Alessa Reyes en Facebook.

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Mario Alberto y Brenda Eloísa estaban casados desde hace un año, aproximadamente, aunque sumaban más de seis años de relación. Visitaban Colombia por motivos vacacionales, y apenas 15 minutos antes del sismo, Mario Alberto de había comunicado con una de sus hijas.

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La pareja estaba hospedada en el hotel Dibeni, lugar que colapsó tras el terremoto.

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