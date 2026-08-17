Las elecciones generales que determinarán al próximo presidente en Brasil 2026 siembran la inquietud sobre cuándo se vota por el máximo cargo del Poder Ejecutivo, y los políticos que lideran las preferencias de la ciudadanía.

¿Cuándo son las elecciones de Brasil en 2026?

Las elecciones presidenciales en Brasil están pautadas para el domingo 4 de octubre, lo que coincide con el primer domingo del mes.

En el caso de que la definición se realice a través de la instancia de segunda vuelta o balotaje, la fecha de esa votación coincide con el último domingo del mes, es decir el 25 de octubre, según consta en la información oficial del Tribunal Superior Electoral.

Lee también Lula y Flávio Bolsonaro arrancan campañas para elecciones de octubre; la seguridad es la clave

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva durante una rueda de prensa en el Palacio del Planalto en Brasilia. Foto: EFE

¿Cómo se vota en Brasil?

En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.

[Publicidad]

¿Quiénes son los candidatos a presidente en Brasil 2026?

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre:

Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores - PT)

(Partido de los Trabajadores - PT) Flávio Bolsonaro (Partido Liberal - PL)

(Partido Liberal - PL) Ronaldo Caiado (Partido Social Democrático - PSD)

(Partido Social Democrático - PSD) Romeu Zema (Partido Novo)

(Partido Novo) Renan Santos (Movimiento Missão)

Ronaldo Caiado, Romeu Zema y Renan Santos respectivamente. (17/08/26) Foto: X @ronaldocaiado, @RomeuZema y @RenanSantosMBL

¿Qué dicen las encuestas sobre las elecciones presidenciales?

La medición más reciente, difundida este lunes por Nexus/BTG Pactual, refleja un escenario donde la distancia entre Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro se redujo considerablemente, consolidando un empate técnico que pone en jaque la hegemonía del oficialismo. La encuesta que se realizó entre el 31 de julio y el 2 de agosto sobre una muestra de 2002 personas, con un margen de error de dos puntos porcentuales, sitúa a Lula con el 46% de intención de voto frente al 45% del legislador de derecha.

Este resultado marca un cambio significativo respecto a la medición anterior del 27 de julio, donde el actual mandatario mantenía una ventaja de cuatro puntos al registrar un 47% contra el 43% de su adversario.

[Publicidad]

Por detrás de ambos candidatos, la nómina de aspirantes se completa con el exgobernador de Goias, Ronaldo Caiado, con un 5%; Renan Santos, con el 4%; y Romeu Zema, con el 3%.

45% ve riesgo de injerencia extranjera en elecciones, mayoría cree que beneficia a la derecha

Los nuevos resultados de la encuesta Quaest, encargada por TV Globo y GLOBO, indican que los brasileños están divididos en su evaluación del riesgo de injerencia extranjera en las elecciones de 2026. El 45% cree en esta posibilidad, mientras que el 48% no la ve posible. Dado que el margen de error es de dos puntos porcentuales, el resultado constituye un empate técnico.

Dado que el país que más evoca este riesgo en el imaginario colectivo es Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, el 57% cree que cualquier injerencia beneficiaría principalmente a la derecha. Solo el 22% menciona a la izquierda, el 5% piensa que ambos bandos se verían beneficiados "por igual" y el 16% no sabe qué responder.

[Publicidad]

Lee también Sheinbaum sostiene videollamada con Lula da Silva; abordan colaboración Pemex-Petrobras

El año pasado y este año, Brasil experimentó una relación tensa con Estados Unidos. Además del aumento de aranceles, el país de Trump clasificó al CV y ​​al PCC como organizaciones terroristas, una medida que disgustó al gobierno brasileño y envalentonó a la oposición. Recientemente, el Departamento de Estado revocó la visa del embajador brasileño en Washington.

Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro y candidato presidencial de Brasil, junto al mandatario Donald Trump. (26/05/26) Foto: EFE

Los aliados del presidente Lula (PT) temen que Estados Unidos inicie acciones para interferir en el proceso. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil incluso rechazó las solicitudes de visa de dos diplomáticos estadounidenses vinculados a Trump que querían venir al país para realizar una observación electoral que, en la práctica, podría tener como objetivo cuestionar la credibilidad de las máquinas de votación electrónica.

[Publicidad]

La encuesta se realizó a 2004 votantes entre el lunes y el jueves. El margen de error es de dos puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95 %. La encuesta está registrada en el Tribunal Electoral con el número BR-06773/2026.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa