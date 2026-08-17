Una crisis de agorafobia y un problema estomacal fueron las dos principales incidencias reportadas durante el primer día de aplicación del examen de control presencial que realiza la UNAM para validar los resultados del proceso de admisión a licenciatura 2026.

Durante la jornada realizada este lunes en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, personal universitario atendió a una aspirante que presentó una crisis asociada con agorafobia, así como a otra persona que sufrió un malestar estomacal. Ambos casos recibieron atención médica sin que se reportaran consecuencias mayores.

Las incidencias ocurrieron en una jornada marcada por el nerviosismo de miles de aspirantes que acudieron a presentar nuevamente la evaluación luego de que la Universidad Nacional detectó irregularidades en el proceso de admisión aplicado en línea.

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La UNAM informó que en los dos primeros turnos acudieron 8 mil 352 de los 11 mil 904 aspirantes convocados, lo que representó una inasistencia de 29.6 por ciento. En el primer turno el ausentismo fue de 25.9 por ciento y en el segundo de 33.8 por ciento.

En conferencia de prensa, el secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente Hernández, señaló que el examen se desarrolló en términos generales sin contratiempos mayores y bajo un esquema de vigilancia, custodia y supervisión reforzado.

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La aplicación del examen de control forma parte de las medidas adoptadas por la Universidad tras las anomalías detectadas en el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, proceso en el que se investigó el posible uso de herramientas externas para obtener ventajas indebidas.

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Para esta etapa fueron convocados 58 mil 400 aspirantes en las cuatro sedes del país. Tan sólo en la Ciudad de México están citados 53 mil 568 jóvenes distribuidos en nueve turnos de aplicación en el Palacio de los Deportes.

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La evaluación se realiza en tabletas sin conexión a internet, con reactivos distintos a los utilizados previamente y bajo supervisión de personal universitario, notarios y auditores, con el objetivo de garantizar la autenticidad de los resultados y la asignación de los 21 mil 962 lugares disponibles para el ciclo escolar 2026-2027.

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