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Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) detuvieron en el municipio de Hopelchén, Campeche, a siete personas y aseguraron dos inmuebles, dos armas, de estas, una larga y otra corta, 16 cartuchos, un cargador, 56 dosis de marihuana, 41 dosis de metanfetamina y 12 dosis de cocaína.
Los uniformados en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía General del Estado realizaron la ejecución de dos órdenes técnicas de investigación.
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Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado con sede en Campeche, para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) destacó que estas actividades se realizaron con apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad.
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