Alrededor de 215 mil estudiantes de licenciatura y posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) regresaron este lunes a clases para iniciar el ciclo escolar 2026-2027/1, en una reincorporación escalonada que concluirá el próximo 31 de agosto con el ingreso de los alumnos de nuevo ingreso de nivel superior y bachillerato.

Del total, alrededor de 183 mil corresponden a licenciatura, tanto del sistema escolarizado como del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), mientras que poco más de 33 mil cursan estudios de posgrado. A sus actividades también se reincorporaron más de 30 mil docentes universitarios.

Será hasta finales de este mes cuando se incorporen los estudiantes de primer ingreso a nivel superior, así como quienes comenzarán sus estudios de bachillerato en los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y los cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades.

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Conmemoración de los 475 años de la expedición de la cédula real

El nuevo ciclo coincide además con la conmemoración de los 475 años de la expedición de la cédula real de 1551, antecedente histórico de la Real y Pontificia Universidad de México.

Para Ricardo Alberto Muzquiz y Limón, académico de la Facultad de Odontología con más de 53 años de trayectoria docente, esta conmemoración representa un reconocimiento a la institución y a las generaciones que ha formado.

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“Son 475 años de la Universidad Nacional. Para mí representa un logro, porque realmente esta institución es de las mejores de Latinoamérica y ha egresado generaciones importantes en distintas carreras”, afirmó.

Con 72 años de edad, el profesor de Imagenología y Rehabilitación Bucal aseguró que el inicio de un nuevo curso no representa una rutina más, sino una oportunidad para acompañar a los estudiantes en su preparación.

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“Me interesa que los estudiantes estén preparados para el futuro, y siempre un nuevo curso es interesante para llevarlos por un buen camino y preparación”, señaló.

Entre los estudiantes que regresaron a las aulas está Zoé López Gutiérrez, quien comenzó su tercer semestre de Derecho y planteó como uno de sus objetivos mejorar su rendimiento y, en el futuro, enfocarse en las injusticias y los vacíos legales que identifica en la Constitución y el Código Civil.

En tanto, Adrián Sebastián Rosas Martínez regresó a la Facultad de Filosofía y Letras para continuar la licenciatura en Letras Hispánicas. Su meta, dijo, es publicar algún día una obra literaria y compartir mediante la narrativa y la lírica distintas experiencias de vida.

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