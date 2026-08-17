Pachuca. - Luego de los hechos de violencia registrados en la comunidad de El Jagüey, en el municipio de Nopala de Villagrán, Hidalgo, donde opositores a un proyecto carretero incendiaron una patrulla municipal, el Gobierno de Hidalgo, a través de su vocería, hizo un llamado al diálogo y a establecer mesas de trabajo entre las partes involucradas.

Este día, el encargado de la vocería, Edmundo Pineda, señaló que el conflicto registrado el fin de semana está vinculado a un proyecto relacionado con la autopista Arco Norte, por lo cual la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como la empresa concesionaria, deberán establecer mesas de diálogo con los pobladores.

El sábado, un grupo de habitantes de la comunidad de El Jagüey, perteneciente a Nopala de Villagrán, se manifestó con automóviles, tractores, caballos y razers, con los cuales bloquearon la vía carretera. A través de pancartas rechazaron la construcción de una autopista de 96 kilómetros.

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Los pobladores argumentaron que la construcción de esta carretera afectará su patrimonio, ya que, según señalaron, la comunidad quedaría dividida en dos partes y se tendrán afectaciones a tierras de cultivo y viviendas. Además, afirmaron que no han recibido información suficiente sobre los alcances de la obra.

Durante la manifestación, la protesta escaló y los pobladores incendiaron una patrulla municipal. Al respecto, el Gobierno estatal hizo un llamado a privilegiar el diálogo e insistió en que se trata de un asunto en el que intervienen tanto autoridades federales como la empresa concesionaria.

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Durante el posicionamiento no se informó si existen personas detenidas por el incendio de la patrulla. Únicamente se señaló que se buscará establecer mesas de diálogo entre las partes involucradas.

dmrr