Pachuca. - El Gobierno de Hidalgo se deslindó del proyecto de construcción del relleno sanitario Siete Mezquites, ubicado en el municipio de Tula, pero que, de acuerdo con habitantes de demarcaciones vecinas, afectaría los mantos freáticos de los que se abastecen alrededor de 300 mil habitantes.

La construcción de este relleno sanitario se plantea luego de una crisis de basura registrada en la zona sur del estado, que involucró a por lo menos 13 demarcaciones, entre ellas Tula. Ante esta problemática, se decidió impulsar un basurero en la comunidad de El Llano; sin embargo, para habitantes del municipio vecino de Tezontepec de Aldama esto representa una posible afectación severa a los mantos freáticos ubicados en esa zona.

De esta manera, los opositores al proyecto denunciaron que las filtraciones de lixiviados provenientes de los desechos podrían afectar los pozos de agua potable que abastecen a alrededor de 300 mil personas de diversos municipios, como Tezontepec, Progreso y Mixquiahuala, entre otros. Ante ello, se inició una movilización para evitar la construcción de este relleno sanitario.

Lee también PRI de Tabasco denuncia a Andy López Beltrán ante el INE; acusa actos anticipados de precampaña

Al respecto, el Gobierno de la entidad dio a conocer que no se trata de un proyecto impulsado ni diseñado por la administración estatal, sino que corresponde a una inversión privada que deberá cumplir con los procedimientos y requisitos ambientales correspondientes.

Se indicó que, hasta el momento, esta empresa particular carece de los permisos correspondientes emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, dependencia que no ha otorgado ninguna autorización para su operación. Sin embargo, de acuerdo con los inconformes, desde hace algunos días ya hay desechos depositados en estos terrenos.

[Publicidad]

De esta manera, se indicó que, en caso de encontrarse incumplimientos a la legislación, las autoridades ambientales tienen facultades para iniciar procedimientos sancionadores tanto contra la empresa como contra las autoridades municipales que resulten responsables.

Lee también Queman auto robado frente a vivienda habitada en Culiacán; no se reportan personas lesionadas

Al darse a conocer esta postura estatal, los inconformes señalaron que es necesaria una posición de mayor firmeza respecto a esta problemática y que se defina de una vez la cancelación del proyecto, ya que aseguran que puede dañar la calidad del agua que se distribuye a la población y, con ello, representar un riesgo para la salud de los habitantes.

[Publicidad]

También acusaron que en el lugar ya han sido depositados algunos desechos, por lo que exigieron que sean retirados de manera inmediata.

dmrr