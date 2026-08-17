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TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. - Los custodios Juan "N" y Zenaida "N", adscritos a la Secretaría de Seguridad del Pueblo, fueron detenidos como presuntos involucrados en la fuga de Lorenzo "N", procesado por el delito de homicidio calificado, del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CEERS) No 5 e San Cristóbal de las Casas.
El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca informó que los dos agentes detenidos de la Secretaría de Seguridad, que estaban encargados de la vigilancia del recluso, enfrentan el delito de evasión de presos, y se investiga si hubo además participación de más agentes de seguridad.
Lorenzo "N", indicó el funcionario estatal, escapó el pasado fin de semana cuando se encontraba "en traslado del penal hacia el juzgado y logró evadirse de la acción de la justicia".
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Policías de Seguridad y de la Fiscalía General despliegan un operativo de búsqueda para lograr la reaprehensión y sea sometido a la autoridad judicial, y, asimismo, se han establecido las medidas de seguridad necesarias sobre todo a la familia de la víctima para que no tengan ningún riesgo.
Reo estaba bajo resguardo de la Guardia Estatal Procesal
Lorenzo M. L, de 25 años de edad, no se fugó del Tribunal de Audiencia ubicado en el centro penitenciario, informó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
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Lo hizo, precisó, mientras se hallaba bajo resguardo de la Guardia Estatal Procesal, desde el área de seguridad localizada en el extremo del túnel proveniente del CERSS número 5, que comunica con el Juzgado de Control, cuya operación y control está a cargo de dicha corporación estatal y que depende de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.
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De acuerdo con el informe rendido por la administración del Juzgado, durante la mañana del domingo 16 de agosto, el reo Lorenzo pidió "acudir al baño". Un elemento de la Guardia Estatal Procesal encargado de su custodia, realizó su traslado y, "durante esta acción, la persona bajo su resguardo logró evadirse".
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Por tanto, aseguró el Poder Judicial, "la evasión no ocurrió en el Juzgado de Control, sino mientras la persona se encontraba bajo el resguardo y custodia de la Guardia Estatal Procesal.
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dmrr/rmlgv
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