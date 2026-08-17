Culiacán, Sin. - La rectora de la Universidad Rosario Castellanos, Alma Herrera Márquez anunció que se espera que, en Sinaloa, la construcción de un plantel de esta institución educativa superior concluya en febrero del próximo año para que se suma a la cobertura educativa que se tiene de más de cien mil estudiantes.

Al entregar a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde el proyecto formal de instalación de la Universidad Castellanos, a fin de generar más espacios educativos a los jóvenes de Sinaloa y consolidar la oferta política, señaló que con esta próxima apertura se responde a una vieja deuda de justicia social.

Universidad Castellanos proyecta plantel en Sinaloa; iniciaría actividades en marzo de 2027. Foto: Especial.

En su intervención en el evento, Herrera Márquez explicó que queda claro del esfuerzo centenario que se ha venido desarrollando en esta entidad para alcanzar grandes niveles de desarrollo a través de la educación que se imparte.

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Durante la entrega del proyecto para edificar en esta entidad un edificio de la Universidad Castellanos, la cual se espera comience sus actividades en marzo del 2027, se estableció que el objetivo es generar más oportunidades para los jóvenes sinaloenses y consolidar la oferta educativa.

Universidad Castellanos proyecta plantel en Sinaloa; iniciaría actividades en marzo de 2027. Foto: Especial.

En su intervención, la mandataria estatal, Yeraldine Bonilla Valverde puntualizó que aun cuando se cuenta con universidades en Sinaloa, hace falta más oportunidades de estudio para los jóvenes, ya que la educación está cambiando y se necesita que nuevas carreras universitarias vengan actualizarlos.

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Dio a conocer que instruyó a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, Gloria Imelda Félix apoye a la directora de la Universidad Castellanos y se visite casa por casa, para invitar a los jóvenes a que se inscriban en esta nueva institución educativa que se proyecta construir, la cual será gratuita.

dmrr