TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. - La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga 14 denuncias contra integrantes del comité estudiantil de la escuela normal Mactumactzá, por maltratos físicos y discriminación cometidos en agravio de alumnos de reciente ingreso en ese centro educativo.

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca dijo que las denuncias las presentaron los jóvenes que vivieron "esos hechos lamentables". Todos ellos coinciden cual fue el proceso del curso de inducción; los tenían dos o tres días sin beber agua ni dormir, con actividades físicas extremas, algunos sin asearse ni bañarse, refirió.

Las víctimas, enfatizó, señalan al comité estudiantil, integrado por 25 alumnos, entre jóvenes, hombres y mujeres, como responsable de los cursos de inducción. En este momento no se tiene la investigación para llegar a ese punto (indagar en el centro educativo), "aunque en una ocasión hicieron diligencias de cateo, las cuales se podrían realizar, sin embargo, queremos agotar la investigación a fondo, toda la información para la mejor decisión", afirmó

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La Fiscalía ha requerido a la Secretaría de Educación y a la institución educativa, información sobre los integrantes del comité estudiantil, "responsables de lo que llaman cursos de inducción, y que fueron denunciados por maltratos, por golpes y discriminación". Estamos en espera de la información y se actuará en consecuencia, aseguró Llaven Abarca.

Actualmente, puntualizó, ningún joven agraviado, tanto varón como mujer, tiene en riesgo la vida, aunque sufrieron algunas afectaciones por deshidratación, golpes y luxación de tobillos.

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A través de una mesa de atención con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y de Educación se analiza cuál sería la solución que tendrán para ellos, porque exigen estudiar y están en su derecho a la educación, señaló el fiscal general.

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El pasado mes de julio, padres, madres de familia y alumnos nuevo ingreso de Mactumactzá, denunciaron que fueron víctimas de agresiones y maltrato violento por parte otros estudiantes durante una “novatada”.

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Los inconformes protestaron afuera de la sede del gobierno estatal. Pidieron la intervención de las autoridades en los casos de abusos documentados.

José Núñez Díaz, padre de María Magdalena Núñez Paniagua, una de las agraviadas, dijo que maltrataron a sus hijos; en la escuela les dijeron iban a estar en manos seguras, pero los jóvenes fueron vulnerados en sus derechos humanos.

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Contó que su hija María Magdalena, de 18 años de edad, fue sometida a maltratos físicos y psicológicos, después abandonada en el centro de la capital chiapaneca donde fue auxiliada por ciudadanos y finalmente llevada a un hospital para su atención médica.

Añadió que decenas de jóvenes que no resistieron la “novatada” fueron expulsados y les negaron su derecho a seguir estudiando aun cuando aprobaron los exámenes de ingreso.

dmrr