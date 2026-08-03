La Dirección de la Escuela Normal Rural Mactumactzá emitió un comunicado después de las denuncias realizadas por aspirantes de nuevo ingreso y sus familiares, quienes señalaron presuntos abusos durante la semana de inducción. El posicionamiento se dio mientras la Fiscalía General del Estado de Chiapas mantiene una investigación por los hechos denunciados.

En el comunicado, la institución rechazó de manera categórica las acusaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de los aspirantes y afirmó que la información difundida en torno al caso no corresponde a la realidad de la escuela.

Normal Mactumactzá rechaza denuncias por presuntos abusos; afirma que no reflejan la realidad. Foto: Escuela Normal Rural Mactumactzá

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La dirección sostuvo que los procesos de selección se desarrollan bajo principios de transparencia, equidad y respeto, con el objetivo de garantizar un trato digno para quienes buscan ingresar a la institución. Asimismo, reiteró su compromiso con el respeto irrestricto de los derechos humanos.

La Normal Mactumactzá también señaló que las publicaciones y señalamientos difundidos buscan condicionar y estigmatizar la imagen de la institución, por lo que pidió a la comunidad educativa y a la sociedad verificar la información antes de compartirla.

Finalmente, la dirección reiteró su compromiso con la formación de profesionales íntegros y con una educación de calidad, al tiempo que sostuvo que continuará trabajando conforme a los principios que rigen a la institución.

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