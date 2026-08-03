Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco asesinó a su pareja y después se quitó la vida en el municipio de El Salto.

La información preliminar establece que el agente, quien estaba en su día de descanso, viajaba con su pareja, una joven de 25 años, en una camioneta negra con placas oficiales cuando comenzaron a discutir.

Al parecer la joven intentó escapar y alcanzó a abrir la puerta del vehículo, pero el agente sacó su arma de cargo y la mató; después, el funcionario público se disparó en la cabeza con la misma pistola.

Lee también Investigan más denuncias sobre la Academia Doenitz; Fiscalía mantiene abierta la carpeta por feminicidio de Dafne Zapata

Vecinos de la calle Álvaro Obregón, en la colonia San José del Quince alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido y policías municipales acudieron al sitio a verificar la información y resguardar la escena.

Elementos de la Fiscalía del estado iniciaron una carpeta de investigación y tras entrevistar a varios vecinos obtuvieron pistas para formular la hipótesis de cómo ocurrieron los hechos.

[Publicidad]

Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que el hombre muerto era integrante de la Policía Estatal Preventiva y que se encontraba en su día de descanso.

La dependencia indicó que se encuentra en comunicación “directa y permanente” con la Fiscalía y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que una vez que se determine de forma oficial cómo ocurrieron los hechos dar seguimiento al caso.

Lee también Detienen a tres empleados de centro de rehabilitación en Los Mochis; los investigan por homicidio de un interno

[Publicidad]

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Hablar de ser una carga para otras personas

Aumentar el uso del alcohol o las drogas

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

Dormir muy poco o demasiado

Aislarse o sentirse aislado

Exhibir ira o hablar de vengarse

Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

dmrr/rmlgv