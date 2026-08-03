La Dirección Estatal del PRD Ciudad de México presentó la ruta que seguirá para construir un instituto político abierto, democrático y cercano a la ciudadanía.

En conferencia de prensa, la secretaria de Formación Política y Juventudes, Luz Rocha Silva, estableció que el PRD mantiene su vigencia entre las y los habitantes de la capital del país, lo que les da identidad, pero también responsabilidad. “Nuestro partido se mantiene en el ánimo de las y los capitalinos por su historia, sus resultados y sobre todo sus logros, por lo que es importante ir a su encuentro con una nueva agenda y por eso habremos de escucharlos”.

La Ciudad de México, recalcó Rocha Silva, necesita una ruta con causas, de libertades, de una izquierda moderna, democrática, progresista y profundamente humana. Adelantó que el PRD construirá candidaturas abiertas, transparentes y ciudadanas para que lleguen representantes de todos los sectores de la sociedad.

Lee también Balacera deja dos muertos en bar de Venustiano Carranza; detienen a presunto responsable tras operativo

“Queremos que lleguen jóvenes con ideas nuevas, mujeres con liderazgo, personas de la academia, de la cultura, del emprendimiento, de los pueblos originarios, de la diversidad sexual, de las organizaciones sociales, de las personas con discapacidad y de todos esos ciudadanos que nunca han pedido privilegios, sino una oportunidad para servir”, enfatizó. Agregó que esta Dirigencia tiene el compromiso irrenunciable de trabajar por la ciudad, por lo que convocó a la reconstrucción de la revolución democrática en la Ciudad de México.

La Dirección Estatal comentó que, al conservar el PRD el registro como partido local, se tiene la capacidad de ir en alianza y seguramente ésta se dará de manera natural con las fuerzas progresistas de la Ciudad, una vez que se encuentren las coincidencias que beneficien a la ciudadanía y se establezcan los mecanismos de diálogo.

[Publicidad]

La secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos, Polimnia Sierra Bárcena, añadió que durante este mes recorrerán las 16 alcaldías para encontrarse con las y los capitalinos, escuchar sus propuestas y fortalecer la presencia del partido. “El próximo sábado 8 de agosto daremos el banderazo de salida a esta ruta de organización territorial. Será el inicio de una agenda permanente de asambleas y encuentros ciudadanos”.

Lee también Tabe asegura que Miguel Hidalgo es la segunda alcaldía con mayor percepción de seguridad; Blindar MH logró resultados, dice

Enfatizó que estos encuentros no serán eventos para hablarle a la gente, sino para escucharla, pues el objetivo es reconstruir un partido cercano y útil para la ciudadanía.

[Publicidad]

Por su parte, la secretaria de Igualdad de Género y Agendas de Derechos Humanos y de la Diversidad Sexual, Rocío Sánchez Pérez, mencionó que al interior de la Dirección Estatal se acordó iniciar el proceso de selección de los Impulsores de la Ciudadanía Democrática en las 16 alcaldías de la capital.

Explicó que ésta será una figura ciudadana coadyuvante con los Comités de Alcaldía con el fin de articular la construcción desde los territorios, propuestas y acciones de solución de problemáticas.

Quienes aspiren a participar en este proceso, puntualizó, deberán gozar de buena reputación pública, no estar indiciados en procesos legales, en particular relativos a violencia de género, sexual o familiar, corrupción o agravio patrimonial y no ser una persona deudora alimenticia.

[Publicidad]

dmrr/rmlgv