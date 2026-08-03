El secretario de Gobierno, César Cravioto, pidió al Partido Acción Nacional (PAN) no subirse de manera “politiquera” al tema de los despojos en la Ciudad de México, y advirtió que demarcaciones gobernadas por la oposición son las que tienen más temas relacionados con este delito.

“Ahora el PAN viene a decir que tienen la solución, no el PAN no tiene la solución de nada, ni donde gobierna ni donde tuvieron fuerza lo han hecho bien, entonces que no se metan, que no se suban y que no se metan de manera politiquera a los asuntos”, dijo.

Tras afirmar que el Gobierno de la CDMX atiende el tema de despojos, Cravioto Romero pidió que el partido revise por qué alcaldías como Benito Juárez y Cuauhtémoc, ambas gobernadas por la oposición, son dos que tienen mayor número de este delito.

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“Deberían de preguntarle los diputados del PAN, qué han hecho sus alcaldías para prevenirlo, porque dos de las que más temas de despojo tienen son Cuauhtémoc y Benito Juárez”, dijo.

La declaración ocurrió poco después de que la dirigencia del PAN CDMX anunció que sus diputados locales impulsarán una reforma ante el Congreso capitalino para crear juzgados especializados que atiendan casos de despojo.

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Apenas la semana pasada, la dirigencia de dicho partido también señaló que este delito continúa creciendo a pesar del endurecimiento de penas y la creación del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, anunciado por el Gobierno capitalino en julio del año pasado.

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“Algunos diputados del Partido Acción Nacional se suben de manera muy irresponsable al tema, pero nada más hay que acordarnos. ¿Se acuerdan de este personaje Goliat? Que era el consentido de Taboada, a bueno, hay que rascar esas historias, y mucha gente de Benito Juárez lo dice, que a partir de ese halo de impunidad que generaba ese Golitan se generaron muchos despojos”, puntualizó este lunes el secretario.

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En entrevista con medios de comunicación este lunes, el secretario de Gobierno dio a conocer que Iztapalapa, Benito Juárez y Cuauhtémoc, son las alcaldías que concentran el mayor número de casos relacionados con el delito de despojo.

Además, detalló que durante la reunión que tuvo lugar la semana pasada con habitantes de la colonia Del Valle, las autoridades recibieron denuncias de ocho casos de despojo, a quienes dijo, se les dará atención personalizada en cada uno de los casos.

dmrr