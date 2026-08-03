A una semana de la apertura del acceso que conecta la estación Chabacano de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro con el Jardín Flotante, usuarios mencionaron que la rampa facilita el ingreso al espacio.

Leo, vecino de la zona, comentó que la apertura del acceso era necesaria para aprovechar mejor el Jardín Flotante.

Nuevo acceso al Jardín Flotante Tlalli facilita los traslados; conecta de forma directa con la Línea 2 del Metro. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

"Ya hacía falta que lo abrieran porque sí quedó muy padre y ahora es mucho más fácil entrar", refirió.

Señaló que durante varios meses observó la obra en construcción.

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"Se tardaron bastante en abrirlo. Cada que pasaba veía avances, pero sentía que nunca lo terminaban", afirmó.

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Consideró que el nuevo acceso mejorará la movilidad de quienes transitan diariamente por Chabacano.

Nuevo acceso al Jardín Flotante Tlalli facilita los traslados; conecta de forma directa con la Línea 2 del Metro. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

María, usuaria del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, consideró que el nuevo acceso facilita el traslado entre la estación Chabacano y el Jardín Flotante Tlalli.

"Está muy bien porque ya podemos pasar directo y quedó muy bonito", dijo.

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Señaló que la apertura debió realizarse antes y lamentó que tardarán en abrir el proyecto.

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"Sí tardaron mucho en abrirlo; ya tenía tiempo esperando que lo terminaran", comentó.

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Añadió que, la obra representa una mejora para los peatones y para quienes utilizan diariamente la estación.

Nuevo acceso al Jardín Flotante Tlalli facilita los traslados; conecta de forma directa con la Línea 2 del Metro. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

EL UNIVERSAL observó que el acceso cuenta con una rampa y una zona de torniquetes de entrada y salida al metro, donde los usuarios validan su Tarjeta de Movilidad Integrada para cruzar hacia el jardín.

El pasado 28 de junio, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) puso en operación el acceso desde la estación Chabacano, con el objetivo de facilitar la conexión directa con el Jardín Flotante.

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