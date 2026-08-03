El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó un acuerdo para establecer los porcentajes de rentabilidad de los partidos políticos en los distritos y alcaldías, que servirán como base para la integración de los bloques de competitividad durante la etapa de postulación de candidaturas del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

La rentabilidad es un indicador técnico que se obtiene a partir del porcentaje de votación local emitida que cada partido político alcanzó en los 33 distritos y 16 alcaldías durante el proceso electoral inmediato anterior. Este indicador constituye un insumo objetivo para integrar los bloques de competitividad que deberán observar los partidos al momento de registrar sus candidaturas.

A su vez, los bloques de competitividad son un mecanismo diseñado para fortalecer el principio constitucional de paridad de género, al impedir que las mujeres sean postuladas únicamente en aquellos distritos o demarcaciones donde los partidos políticos registran menores posibilidades de obtener el triunfo. Con ello, se busca avanzar de una igualdad formal hacia una igualdad sustantiva en el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular.

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“De esta manera, los partidos políticos que competirán en el próximo proceso electoral, conocerán de antemano los porcentajes determinados por esta autoridad electoral, y tendrán certeza respecto al cumplimiento del principio constitucional de paridad al momento de solicitar el registro de sus candidaturas”, señala el acuerdo aprobado.

Asimismo, se precisó que la aprobación de los porcentajes de rentabilidad proporciona certeza jurídica a los partidos políticos sobre la información que servirá de base para conformar los bloques de competitividad.

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La integración definitiva de dichos bloques deberá atenderse por todos los partidos políticos durante el proceso de registro de candidaturas.

dmrr