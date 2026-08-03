El secretario de Obras, Raúl Basulto, supervisó los trabajos de construcción del Centro de Resguardo Temporal para Tratamiento Forense, que se realizan en el Panteón Civil San Lorenzo Tezonco.

La dependencia capitalina detalló que este proyecto fortalecerá los procesos de identificación de personas desaparecidas mediante un espacio con capacidad para dos mil 700 cuerpos, con condiciones dignas de operación, atención y control.

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Durante la visita, se verificaron las condiciones de la obra, se revisó el proyecto arquitectónico y los aspectos técnicos necesarios para asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Como parte de esta intervención, también se contempla la rehabilitación integral del perímetro y del interior del Panteón Civil San Lorenzo Tezonco, con el propósito de mejorar sus condiciones y consolidar un espacio digno para la atención de esta importante labor.

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