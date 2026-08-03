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Dos hombres fueron asesinados a balazos la madrugada de este lunes en las inmediaciones del bar Ponchos, ubicado en el cruce de las calles Jaiba y Caracol, en la colonia Ampliación Caracol, alcaldía Venustiano Carranza. Tras un operativo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre de 32 años, presuntamente relacionado con la agresión.
De acuerdo con primera versiones, la balacera se originó por una riña.
La SSC informó que policías fueron alertados por operadores del C2 Norte sobre un grupo de personas que ingería bebidas alcohólicas y alteraba el orden público en el cruce de las calles Caracol y Jaiba.
Al llegar al sitio, los uniformados localizaron a dos hombres inconscientes sobre la cinta asfáltica, con diversas heridas por arma de fuego. Paramédicos confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada y se dio intervención a los servicios periciales.
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Con el apoyo de testimonios recabados en el lugar, los oficiales obtuvieron las características del probable responsable, quien presuntamente escapó a bordo de un vehículo blanco.
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Minutos más tarde, los policías localizaron un automóvil con las características señaladas. El conductor intentó huir, pero fue interceptado y sometido a una revisión preventiva.
Durante la inspección le aseguraron un arma de fuego, un cargador con cinco cartuchos útiles, 11 bolsas con aparente marihuana, 25 envoltorios con posible cocaína, un teléfono celular y el vehículo en el que viajaba.
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará las investigaciones para establecer su posible participación en el doble homicidio.
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