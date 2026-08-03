La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que Iván Martín “N” fue imputado por el delito de feminicidio por su presunta participación en el asesinato de la creadora de contenido Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan. El hombre, detenido el pasado 1 de agosto, permanecerá en prisión preventiva mientras un juez resuelve si es vinculado a proceso.

Durante la audiencia, el acusado se reservó su derecho a declarar y solicitó que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo previsto por la ley. La continuación de la audiencia fue programada para el 4 de agosto, a las 14:00 horas, cuando el juez determinará si existen elementos para iniciar un proceso penal en su contra.

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo en Zapopan. Como parte de las investigaciones, la Fiscalía identificó a Iván Martín “N” como una de las personas presuntamente relacionadas con el crimen y obtuvo una orden judicial para su captura, la cual fue cumplimentada el pasado 1 de agosto.

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De acuerdo con la carpeta de investigación, el ahora imputado habría tenido participación antes, durante y después de la agresión contra la víctima. Estos señalamientos forman parte de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público ante la autoridad judicial.

Las diligencias realizadas durante la investigación también incluyeron un cateo en un inmueble de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, donde fueron aseguradas armas de fuego, teléfonos celulares, identificaciones y otros indicios que serán analizados como parte del caso.

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La audiencia del próximo 4 de agosto definirá si Iván Martín “N” es vinculado a proceso por el delito de feminicidio. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar la posible participación de otras personas.

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