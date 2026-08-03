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Celestún, Yucatán. - La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con el Gobierno de Yucatán, clausuró obras que devastaron manglares en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún.
Durante un operativo este lunes, la Profepa colocó 33 sellos de clausura temporal en 17 polígonos del predio conocido como San Isidro Miramar, donde se detectó desmonte ilegal en 130.8 hectáreas afectadas.
La dependencia federal indicó que la investigación comenzó a finales de 2025, cuando se detectaron posibles actividades irregulares en la zona.
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Posteriormente, en marzo de 2026, la dependencia realizó sobrevuelos de reconocimiento que permitieron corroborar el desmonte y la quema de vegetación, además de identificar la promoción y venta de lotes correspondientes a los fraccionamientos irregulares denominados "San Josué" y "Martha Elena".
La Profepa precisó que la zona afectada se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, un Área Natural Protegida desde noviembre del año 2000, que concentra una alta biodiversidad, así como especies de flora y fauna bajo protección federal.
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La semana pasada, la Profepa clausuró un desarrollo inmobiliario en las dunas de Chuburná Puerto, luego de protestas de grupos ambientalistas.
dmrr
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