Tras convertirse en una de las grandes figuras de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al conquistar tres medallas de oro, Osmar Olvera regresó al país entre reconocimientos y muestras de admiración por sus destacadas actuaciones.

Sin embargo, detrás de su brillante cosecha de preseas, el clavadista compartió que existió un desafío que pocos conocían: compitió durante gran parte de la justa con una lesión que puso a prueba su fortaleza física y mental.

Durante un encuentro con aficionados y medios de comunicación, el medallista reveló que tuvo que lidiar con molestias en sus rodillas, una situación que no le impidió entregarse al máximo en cada prueba y subir a lo más alto del podio.

"Las molestias son en la rodilla; es el desgaste de tantos años compitiendo al máximo nivel. Un día antes de llegar a República Dominicana tuve mucho dolor. Fue frustrante tener que cancelar entrenamientos, pero al final hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora debemos hacer todo lo necesario para recuperarme, ya que el próximo año tenemos que buscar el boleto a los Juegos Olímpicos. Lo hice porque quería disfrutar mis primeros Juegos", mencionó.

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¡ESTABA LESIONADO TODO EL TIEMPO! 😨🇲🇽🥇



Osmar Olvera comparte que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con molestias y dolores en las rodilla.



Leobardo Vázquez - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/86zlEPeS8G — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 4, 2026

Olvera también aprovechó para agradecer el respaldo que ha recibido durante todo su proceso de preparación, destacando especialmente el apoyo de Rommel Pacheco, así como el de las instituciones que han estado a su lado. Así mismo dejó palabras para Ma-Jin, su entrenadora y amiga.

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"Me gustaría agradecer a Rommel Pacheco y a la Conade, porque nos han apoyado en todo momento y no nos ha faltado nada para entrenar. También me gustaría dedicar unas palabras a Ma Jin: gracias por elegir a México. Todo lo que he logrado es gracias a ti", finalizó.