Como era de esperarse, una de las grandes figuras de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 fue el clavadista Osmar Olvera, que en su primera participación en este evento conquistó tres medallas de oro las categorías de trampolín de 1 metro, trampolín de 3 metros sincronizado y trampolín de 3 metros individual.

En su regreso al país, la cara de los clavados en México compartió su emoción por lo obtenido en República Dominicana y además, sentenció que en Los Ángeles 2028 llegará en su mejor momento para competir por el oro olímpico.

“Mi sueño sigue siendo el mismo, ser campeón olímpico, la meta sigue siendo la misma. Creo que a cada competencia llego mejor que la anterior, aunque todavía no llego a mi mejor momento; tengo 22 años, mi cuerpo sigue creciendo y mi mente se hace más fuerte así que sin duda a Los Ángeles llegaré de la mejor forma tanto físicamente como mentalmente”, declaró en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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🗣️ “Mi sueño sigue siendo ser campeón olímpico”



Osmar Olvera regresa a México tras conquistar tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y revela qué sigue para él en este camino a los Juegos Olímpicos de 2028, donde asegura que “llegaré de la mejor forma”… pic.twitter.com/0ZouFH5Jwx — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 3, 2026

A su corta edad, Osmar ya presume ser campeón del mundo, las tres preseas doradas en Centroamericanos y las dos medallas olímpicas obtenidas en París 2024. Sin embargo, en su mente no existe el conformismo. Por el contrario, se exige al máximo para mantenerse en la cima de su disciplina.

“Todavía faltan cosas por mejorar, en el trampolín de 1 metro me quedé a un punto de romper mi récord, en 3 metros igual, tenía el objetivo de superarme en todas las pruebas, así que me quedo como que lo pude haber hecho mejor, pero la verdad estoy contento, los jueces me exigen un poco más a mi pero eso me gusta”, agregó.

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Finalmente, Osmar reconoció el trabajo de su entrenadora Ma Jin, quien lo llevó a convertirse en uno de los mejores clavadistas de la actualidad. A dos años de los Juegos Olímpicos, asegura que “yo soy mi propia competencia”, pero le dejó un mensaje a los competidores chinos.

“Ellos ahora nos ven a nosotros y tienen miedo de que les ganemos, ojalá se acostumbren a eso porque seguiré entrenando hasta que se vuelva habitual”, concluyó.