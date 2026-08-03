El nombre del pelotero venezolano Danry Vásquez volvió a colocarse en el centro de la polémica. El jugador ya había enfrentado serios problemas fuera del terreno de juego después de ser arrestado en 2016 por agredir a su entonces pareja, un caso que tomó mayor relevancia cuando en 2018 se difundió un video de los hechos, lo que derivó en sanciones dentro del beisbol profesional.

Ahora, el integrante de los Toros de Tijuana vuelve a estar involucrado en un episodio de violencia, esta vez dentro de un diamante mexicano. El venezolano, quien había recibido una nueva oportunidad para continuar su carrera, protagonizó una agresión contra un rival durante un partido de la Liga Mexicana de Beisbol.

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Los hechos ocurrieron durante el enfrentamiento entre Acereros de Monclova y Toros de Tijuana. Tras una jugada en la cuarta entrada, Vásquez atacó al tercera base Rodolfo Amador, quien lo había puesto fuera. La situación escaló rápidamente y el venezolano lanzó golpes y patadas contra su adversario, incluso cuando este se encontraba en el suelo.

Luego de que las imágenes se viralizaran en redes sociales, la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) anunció medidas disciplinarias y confirmó la suspensión inmediata e indefinida del jugador venezolano, quien suma un nuevo episodio controvertido a su historial deportivo.

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“La Presidencia Ejecutiva de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte (LMB Banorte) informa que el jugador Danry Vásquez, del club Toros de Tijuana, es suspendido de manera inmediata y por tiempo indefinido de la LMB Banorte por los hechos suscitados este domingo 2 de agosto en el tercer juego de la serie entre los Acereros de Monclova y los Toros de Tijuana”, señaló la liga a través de un comunicado oficial.