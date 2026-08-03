A través de DownDetector, usuarios han reportado diferentes fallas en WhatsApp. De acuerdo con los primeros reportes, las fallas ocurre en la aplicación con el 32% de problemas registrados.

El problema más grande se registra en mensajería (68%) en donde usuarios registran problemas sobre todo para enviar contenido multimedia como imágenes, ya que la app no permite enviarlas y sale la opción de "Reintentar".

El pico más alto de reportes se registró a las 4:16 pm con 2070 informes.

Usuarios reportan fallas en WhatsApp. Imagen: captura de pantalla

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¿Cuáles son las principales fallas de WhatsApp?

A través de redes sociales, usuarios de WhatsApp han señalado que tienen problemas para enviar y recibir imágenes a través de la plataforma de mensajería. "¿Qué paso con el envío de multimedia? Nada más no se envían las imágenes, ni documentos", "No puedo enviar stickers ni subir una foto de estado", "No me deja mandar mensajes, ni fotos", son algunos de los comentarios que se leen en DownDetector.

Usuarios reportan fallas en WhatsApp. Imagen: captura de pantalla

Usuarios reportan que al apagar y prender los datos móviles tratan de solucionar el problema; sin embargo, la falla es general. En Tech Bit hicimos una prueba exprés y concluimos que el problema sobre todo está ocurriendo en dispositivos Android ya que en iPhone se han podido enviar las imágenes sin problema.

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Hasta el momento, Meta, dueña de WhatsApp, no ha emitido ningún comentario sobre estos problemas que iniciaron desde la 1:31 pm y han ido incrementando hasta el momento.

Información en desarrollo

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