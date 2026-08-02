En nuestros celulares aparecen con frecuencia una variedad de íconos que no siempre comprendemos, pero que pueden ser una clara señal sobre el estado del dispositivo y sus conexiones.

Entre ellos, el símbolo H+ es uno de los más comunes y a grandes rasgos proporciona información sobre la estabilidad de la red de cada móvil. Sin embargo, es preciso que conozcas más sobre este indicativo y hoy en Tech Bit te ayudamos con eso.

Si observas el símbolo H+ en tu celular es conveniente que te ubiques en un lugar con mejor señal. Foto: Unsplash

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¿Cuál es la razón por la que aparece el símbolo H+ en tu celular?

Seguramente en más de una ocasión has notado este símbolo justo al lado del ícono de cobertura (barra de señal) de tu celular y por ello es importante que sepas que no representa una falla o un error de sistema. Su significado verdadero alude a la tecnología HSPA+ (High Speed Packet Acces Plus), conocida comúnmente como 3.5G o 3.75G, la cual ofrece mayor eficiencia de red cuando la señal es débil.

De acuerdo con expertos como Wray Castle, empresa de capacitación de telecomunicaciones, esta red garantiza una mejor capacidad de señal móvil al utilizar técnicas de modulación y algoritmos de cobertura que fortalecen la conexión de los datos móviles.

En este sentido, la compañía especifica que el símbolo H+ suele aparecer en zonas aglomeradas donde hay muchos dispositivos conectados a la misma red, cuando hay una señal deficiente, al no tener alcance a otras coberturas como la 4G y 5G o por fallas con tu tarjeta SIM.

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En estos escenarios, el celular busca redes de menor consumo para ahorrar datos y utilizar una señal diferente a los demás para evitar una saturación de cobertura. En pocas palabras, esta marca indica que tu dispositivo ha activado la tecnología HSPA+ para ofrecerte una mejor señal.

Intenta reiniciar tu celular si observas el símbolo H+, así podrás restablecer su señal. Foto: Unsplash

¿Para qué puedes usar la tecnología HSPA+ de tu celular?

Retomando la información de Wray Castle, al ser la HSPA+ una tecnología de 3.5G solo es posible hacer lo siguiente con ella:

Enviar y recibir mensajes de texto SMS y en apps como WhatsApp, Telegram, Messenger, etc.

Revisar y mandar correos electrónicos sin archivos pesados.

Navegar por Internet para visitar páginas como blogs.

Utilizar mapas y el sistema de GPS en aplicaciones como Google Maps o Waze.

Llamadas de audio por WhatsApp o apps similares como Discord.

Juegos ligeros.

Consumir videos de YouTube breves.

Si el símbolo H+ aparece constantemente en tu celular, podría ser una advertencia de posibles problemas de cobertura en tu dispositivo, y lo recomendable en este caso es tratar de encontrar un lugar con red estable, revisar los ajustes de tu dispositivo, activar el modo avión durante algunos minutos o reiniciar tu teléfono.

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Ahora que ya conoces el motivo por el que ves este ícono en la pantalla de tu celular, procurarás mejorar la señal de tu móvil cada vez que aparezca.

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