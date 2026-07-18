Aunque no le prestes atención siempre, el ícono del WiFi de tu celular te ofrece señales sobre el estado de la conexión la red. Y junto a él, pueden aparecer pequeñas flechas u otro tipo de gráficos que tienen diferentes significados.

Si quieres aprender a interpretarlos, en Techbit te los presentamos.

¿Cuáles son y qué significan los símbolos que aparecen junto al ícono del WiFi?

Seguramente has llegado a ver diferentes figuras junto al ícono del WiFi en tu celular, por ejemplo, un candado o dos flechas. Lo primero que debes saber es que es normal que aparezcan, pues su función es informar sobre la estabilidad de conexión entre el dispositivo y la red.

De acuerdo con información de la Cooperativa Telefónica La Lonja, estos son los más comunes y sus significados:

Signo de admiración

Este símbolo indica que tu dispositivo mantiene una conexión con el router del WiFi, pero no tiene acceso a Internet. Por eso, es probable que no puedas navegar en redes sociales o utilizar apps, a menos que actives los datos móviles.

El signo suele aparecer cuando hay fallas eléctricas o interrupciones en el servicio por parte de tu proveedor.

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Símbolo de X o de interrogación

Si observas estos símbolos, quiere decir que tu conexión WiFi ha sido interrumpida, ya sea por fallas en el servicio o en la señal. Ambas impiden que tu celular la identifique como estable.

Cuando el ícono del WiFi no tiene símbolos, es un indicador de que la red es estable. Foto: Pixabay

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Números

Ya sea 4, 5 o 6, los símbolos numéricos no representan una falla, sino que indican el rango de frecuencia de la red y las velocidades a las que puedes navegar.

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Por ejemplo, el WiFi 4 funciona con una frecuencia de 2.4/5 GHz y admite hasta 600 MB de velocidad.

Flechas

Las flechas pueden apuntar hacia arriba o hacia abajo. Las primeras indican que la red está enviando o recibiendo datos en tiempo real, como mensajes o llamadas; mientras que las segundas significan la descarga de apps, videos y otros archivos.

Toma en cuenta que si no se encienden, es porque la conexión está inactiva aunque el módem permanezca encendido.

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Candado

Si el ícono de WiFi aparece con un candado es porque tu celular ha identificado una señal de Internet disponible, pero necesita contraseña para conectarse.

También es común en redes públicas, que requieren ciertos permisos para acceder.

¿Cómo mejorar tu señal de WiFi?

¿Tu señal del WiFi aparece con símbolos de manera frecuente? Haz lo siguiente para mejorar su señal:

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Verifica que la contraseña sea la correcta.

Si se desactiva, intenta encender el módem manualmente.

Reinicia el router, y si es necesario tu celular.

Olvida la red y vuelve a conectarte ingresando la contraseña.

Desconecta tu módem por 5 minutos y vuelve a conectarlo.

Si el problema persiste, llama a tu proveedor de internet.

Asimismo, la Cooperativa Telefónica La Lonja sugiere colocar el router en una ubicación central y elevada para que la señal no tenga interferencias.

Si notas que tu WiFi aparece con un tache, reinicia el módem para solucionar el problema. Foto: Unsplash

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