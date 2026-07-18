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Todavía resonaban los aplausos por la medalla de oro conquistada por Osmar Olvera y Juan Celaya cuando el Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara volvió a estallar en emoción.
La delegación mexicana encontró una nueva oportunidad para brillar en casa con la actuación de Gabriela Agúndez, Alejandra Estudillo, Suri Cueva y Adriana Torres, quienes saltaron a la plataforma de 10 metros decididas a mantener el protagonismo tricolor en la Copa México de Clavados.
Impulsadas por el apoyo del público tapatío, las duplas mexicanas respondieron con actuaciones de gran nivel y confirmaron el buen momento que vive la plataforma femenil nacional.
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Las representantes tricolores mantuvieron la pelea por el primer puesto frente a una poderosa dupla china que se quedó con la gloria al alcanzar 315.78, logrando colocar a dos parejas en el podio y desatando la celebración en las gradas del Centro Acuático Metropolitano.
La mejor actuación mexicana corrió a cargo de Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo, quienes exhibieron una sólida sincronía para quedarse con la medalla de plata al acumular 288.42 puntos tras sus seis ejecuciones.
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Por su parte, Suri Cueva y Adriana Torres también brillaron ante su afición y conquistaron la presea de bronce con 284.64 unidades.
"Estamos felices por competir en casa y por el resultado. Es una competencia muy pareja, son detalles los que definen. Cerramos la última competencia del año con una metal", mencionó Gabriela Agúndez.
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