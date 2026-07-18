La expectativa era enorme y Osmar Olvera y Juan Celaya estuvieron a la altura.

Con un Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara repleto de banderas tricolores, la dupla olímpica mexicana recibió una cálida ovación desde su aparición en la piscina, una muestra del reconocimiento que se han ganado tras convertirse en referentes de los clavados nacionales y protagonistas de una histórica medalla olímpica para México en París 2024.

Con la presión de competir en casa y cerrar una parte importante de su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los mexicanos respondieron con una actuación sólida y llena de calidad en el trampolín de tres metros.

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Salto tras salto, Olvera y Celaya demostraron el entendimiento que los ha convertido en una de las parejas más competitivas del mundo, ejecutando una rutina que combinó sincronía, dificultad y precisión.

Tras completar sus seis ejecuciones, y ante la mirada de la entrenadora Ma-Jin, la pareja nacional confirmó su dominio al acumular 408.39 puntos, una puntuación que les permitió subir a lo más alto del podio y conquistar la medalla de oro en una de las pruebas más esperadas de la Copa México de Clavados.

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El triunfo tuvo un significado especial para la delegación anfitriona, ya que representó la primera medalla de oro para México en el certamen.

El nivel de la competencia quedó reflejado en la lucha por los otros puestos del podio. Alemania se quedó con la medalla de plata gracias a una actuación consistente y de gran precisión a lo largo de la prueba que lo dejó con 362.46 puntos, mientras que Colombia completó el cuadro de honor al adjudicarse la presea de bronce al marcar 346.29 unidades.

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