Este sábado continúa la actividad de la primera jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga MX y lo hará con cuatro partidos atractivos, de los cuales dos serán transmitidos por televisión abierta.

Tres de los cuatro equipos grandes de este país como Pumas, América y Chivas vuelven a las canchas, y a continuación te vamos a contar a qué hora y dónde ver EN VIVO cada partido.

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Después de haber perdido la final del torneo pasado y de ser abandonados por Efraín Juárez, los Pumas reciben en el estadio Olímpico Universitario a los Tuzos de Pachuca, en un partido que despierta "morbo" por ser el reencuentro de Esteban Solari con su exequipo, ahora al frente de los felinos, y por ver cómo se recuperan del golpe recibido por Cruz Azul hace unos meses.

Más tarde, Matías Almeyda hará su regreso oficial al futbol mexicano en el partido entre Rayados y Santos Laguna; a la misma hora, el Rebaño recibe a los Diablos Rojos del Toluca y finalmente, Querétaro y América cierran la jornada 1 en La Corregidora.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 1 DE LA LIGA MX?

Pumas vs Pachuca

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Hora: 17:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Rayados vs Santos Laguna

Hora: 19:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Chivas vs Toluca

Hora: 19:07 horas

Transmisión: Prime Video

Querétaro vs América

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Hora: 21:10 horas

Transmisión: FOX

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