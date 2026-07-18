El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sigue comparecenciendo ante una jueza de control, en una audiencia por videoconferencia que lleva por lo menos cinco recesos que han interrumpido su avance, comentaron fuentes judiciales.

Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control, la inició ayer a las 13:00 horas y luego decretó un receso hasta las 19:00 horas y durante la madrugada y mañana de este sábado hubo tres descansos.

Las fuentes consultadas indicaron que de ocho a nueve de la mañana, fue el último descanso decretado.

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Ernesto Ruffo es trasladado a instalaciones de la FGR en Tijuana (16/07/2026). Foto: Especial

Por lo que la diligencia continúa nuevamente, y en la misma, la Fiscalía General de la República (FGR) expone el esquema de operación de Ruffo Apple y coimputados, a quienes señala de integrar la red más grande de huachicol fiscal que se haya detectado en nuestro país.

Mientras la diligencia sigue su curso, afuera de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en el Centro de la Ciudad de México, permanece desde anoche un convoy de camionetas de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Marina Armada, listos para llevar al excoordinador panista al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

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Y es que se espera que la jueza le dicte la prisión preventiva oficiosa al exmandatario panista y que su defensa solicite la ampliación del plazo constitucional para resolver si es vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando. De ser así, podría ser traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

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Elementos de seguridad en las afueras de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en CDMX (18/07/2026). Foto: Especial

Ruffo Appel tramita amparo para no ser torturado ni incomunicado

En tanto, un secretario en funciones de juez con residencia en Ensenada, concedió al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, una suspensión de plano para efectos de que no sea incomunicado y sufra actos de tortura, luego de que fuera detenido el pasado jueves en el municipio de Ensenada.

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A través de su defensa, el panista promovió un amparo en el que reclamó la privación ilegal de la libertad, así como incomunicación, tortura, malos tratos o afectación a la integridad personal.

Sin embargo, el encargado del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, le otorgó la medida cautelar solo para efectos de que no esté incomunicado y no sufra actos de tortura de las autoridades que están a cargo de su custodia.

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