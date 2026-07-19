Los Pumas debutan, esta tarde, en el Apertura 2026 recibiendo al Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario.

El equipo auriazul se presenta ante su afición en CU con el objetivo de quedarse con la victoria sobre los Tuzos y sumar su primeros tres puntos en el nuevo torneo de la Liga MX.

Universal Deportes 07:05 PM ¡Victoria de Pachuca en la Jornada 1 del Apertura 2026!

Universal Deportes 06:49 PM ¡Gol de Pachuca! ¡Gooooool! Pumas UNAM 0, Pachuca 3. Salomón Rondón (Pachuca) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Elías Montiel con un centro al área.El gol ha subido al marcador tras la revisión del VAR.



Universal Deportes 06:41 PM ¡Cambio de Pumas! Cambio en Pumas UNAM, entra al campo Guillermo Martínez sustituyendo a Sebastián Córdova.

Universal Deportes 06:32 PM ¡Tarjeta amarilla para Pumas! Pedro Vite (Pumas UNAM) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Universal Deportes 06:13 PM ¡Comienza el segundo tiempo del partido en el Estadio Olímpico Universitario!

Universal Deportes 06:09 PM ¡Empieza el segundo tiempo!

Universal Deportes 05:59 PM Termina el primer tiempo del partido.

Universal Deportes 05:51 PM Por decisión del VAR, no hay penal para Pumas.

¡La afición auriazul está molesta con la decisión! 🤬



El árbitro central cancela el penalti a favor del equipo de Esteban Solari ❌



🐾 Pumas 0️⃣➖2️⃣ Pachuca 🤍💙 pic.twitter.com/lwWfqkewJd — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 18, 2026

Universal Deportes 05:50 PM Posible penal para Pumas. Penalti cometido por Christian Rivera (Pachuca) con una mano dentro del área.



Universal Deportes 05:42 PM Así se vivió el gol de Salomón Rondón para ampliar la ventaja de Pachuca.

Salomón Rondón amplía la ventaja para los Tuzos en el Olímpico Universitario 🔥



🐾 Pumas 0️⃣➖2️⃣ Pachuca 🤍💙



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Universal Deportes 05:35 PM ¡Segundo gol de Pachuca! ¡Gooooool! Pumas UNAM 0, Pachuca 2. Salomón Rondón (Pachuca) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho a la escuadra izquierda. Asistencia de Oussama Idrissi con un centro al área.



Universal Deportes 05:23 PM ¡Gol de Pachuca! ¡Gooooool! Pumas UNAM 0, Pachuca 1. Elías Montiel (Pachuca) remate con la derecha desde fuera del área por el lado derecho de la portería.

Universal Deportes 05:20 PM ¡Fuera de juego para Pachuca! Fuera de juego, Pachuca. Rodolfo Pizarro intentó un pase en profundidad pero Salomón Rondón estaba en posición de fuera de juego.

Universal Deportes 05:19 PM Rueda el balón en el Estadio Olímpico Univesitario.

Universal Deportes 05:18 PM Alineación de Pachuca confirmada para enfrentar a Pumas.

Alineación de Pachuca para la Jornada 1 del Apertura 2026 - Foto: @Tuzos en X

Universal Deportes 05:17 PM Once inicial de Pumas para enfrentar a Pachuca en la Jornada 1 del Apertura 2026.

Alineación de Pumas para la Jornada 1 del Apertura 2026 - Foto: @PumasMX en X

Universal Deportes 05:14 PM Suena el Himno Deportivo Universitario, previo al partido entre Pumas y Pachuca.

Encabezados por Goyo y Goya, los jugadores de Pumas saltan al terreno de juego 🤩



Así se entona el Himno Deportivo Universitario en CU 🎶



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Universal Deportes 05:14 PM Las voces de los aficionados de Pumas, previo al partido contra Pachuca.

“Son buenos, pero necesitamos más refuerzos” 🗣️



La afición auriazul le pide a la directiva más contrataciones para que los Pumas puedan competir en el Apertura 2026 🙏🏼



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“Tenía un gran proyecto, pero se fue por la puerta de atrás” 👋🏼



La afición de los Pumas valora el trabajo hecho por Efraín Juárez, pero ya está ilusionda con Esteban Solari 🐾



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Universal Deportes 04:41 PM ¡Pocos aficionados en el Estadio Olímpico Universitario! A falta de veinte minutos para que inicie el partido, hay poca gente para el primer duelo de los auriazules en el torneo Apertura 2026.

¡No será una buena entrada en CU! 🏟️



Hay muy pocos aficionados auriazules para el debut de los Pumas en el Apertura 2026 ❌



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Universal Deportes 04:23 PM Así llegó Pumas al Estadio Olímpico Universitario para disputar la Jornada 1 del Apertura 2026.

¡Los Pumas ya están en el estadio Olímpico Universitario! 🏟️



Así se vivió la llegada de Esteban Solari y sus dirigidos a CU para debutar en el Apertura 2026 ante el Pachuca 🤩🐾



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Universal Deportes 04:21 PM ¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido? 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

Pumas vs Pachuca | Las acciones más destacadas del partido de la Liga MX

¿Cómo llegarán Pumas y Pachuca a la Jornada 1 del Apertura 2026?

Tras haberle dado la vuelta a la página por la final perdida del Clausura 2026, contra el Cruz Azul en el inmueble universitario, el Club Universidad Nacional inicia una nueva etapa.

De la mano de Esteban Solari, los felinos quieren dejar atrás el pasado y enfocarse en el principal objetivo que tiene esta institución en cada semestre: conquistar el título del futbol mexicano.

Con la misión de quedarse con el triunfo para no irse rezagando en la tabla general, los dirigidos por el Tano se presentan en la Jornada 1.

Luego de haberse enfrentado en la semifinales del torneo pasado, capitalinos e hidalguenses vuelven a verse las caras.

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Keylor Navas en conferencia de prensa con Pumas, durante el Apertura 2026 - Foto: Maritza Villagómez | EL GRÁFICO

En aquella eliminatoria, los Pumas sacaron ventaja de la posición en la tabla y, con un empate en el marcado global (1-1), se instalaron en la disputa por el trofeo.

Sin embargo, sus últimos enfrentamientos han sido bastante parejos y la rivalidad entre ambos clubes es cada vez más intensa.

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De las últimas 10 veces que han medido fuerzas, la balanza no favorece a ningún equipo, ya que cada uno cuenta con cuatro victorias y han empatado en dos ocasiones.

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Afición de Pumas en el Estadio Olímpico Universitario - Foto: Imago7

Aunque, en el Estadio Olímpico Universitario, los locales se han hecho fuertes las últimas veces.

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Ante los Tuzos, el conjunto auriazul sólo ha perdido dos partidos de los últimos 10, con saldo de cinco triunfos y tres empates.

Cabe resaltar que el partido entre los Pumas y el Pachuca, correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026, será transmitido, en nuestro país, por las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.