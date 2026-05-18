A pesar de que conocemos nuestro celular como la palma de nuestra mano, hay funciones, apps e íconos que nunca terminamos de entender, como por ejemplo, el símbolo "N" que suele aparecer en ciertos dispositivos sobre la barra de notificaciones.

Si en tu celular se activa este símbolo, debes saber que proviene de una función que quizás no conozcas, y hoy en Tech Bit te decimos de cuál se trata.

El símbolo "N" se encuentra en la gran mayoría de los celulares modernos. Foto: Unsplash

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¿Qué significado tiene el símbolo de N en tu teléfono?

El símbolo "N" que tiende a aparecer en la barra de notificaciones de tu móvil, proviene de la función Near Field Communication (NFC) —traducido al español como Comunicaciones de Campo Cercano—.

Esta función surgió a mediados de la década de los 2000 como un método inalámbrico cuyo propósito era transferir datos y archivos entre dispositivos compatibles con esta señal; así lo detalla Mitek Systems, empresa de tecnología especializada en identidad digital.

Pero actualmente, el NFC también se utiliza para pagar en terminales de transporte público o restaurantes, además, permite vincular audífonos, generar accesos directos a tus redes sociales y conectarte a redes WiFi.

Sin embargo, una de las desventajas de esta herramienta es que sólo transfiere pequeñas cantidades de información a equipos que se ubican a un radio no mayor de 10 centímetros; a diferencia del Bluetooth, que alcanza distancias largas y exporta datos rápidamente.

Otro dato clave sobre esta función es que en iPhone se encuentra activa de manera predeterminada, por lo que es común que en ocasiones aparezca su símbolo en la barra de notificaciones, sobre todo si hay otro dispositivo compatible cerca. Por otra parte, en Android debe habilitarse de manera manual.

Con la tecnología NFC puedes pagar servicios como transporte público. Foto: Unsplash

¿Cómo activar el NFC en tu celular?

Como mencionamos, esta tecnología viene integrada por defecto en los dispositivos iPhone, sobre todo en los modelos 7 en adelante y siempre está activa, aunque el símbolo de “N” no aparezca en pantalla.

Por otra parte, para encender el NFC en celulares Android, debes hacer lo siguiente:

Accede a los Ajustes y entra en “Dispositivos conectados”.

Luego, presiona en “Preferencias de conexión”.

Enseguida, oprime “NFC” para encenderlo, y vuelve a tocar para apagarlo.

Finalmente, considera que esta herramienta inalámbrica no está disponible en todos los teléfonos, solo en algunos como:

Acer CloudMobile S500

Acer S2 líquido

Alcatel 1x

Alcatel A7

Google Serie Nexus

Google Serie Pixel

Honor 9

Huawei Ascend Mate 7

Huawei Serie Mate

LG Serie G

LG Serie Optimus

Motorola Moto X

Motorola Z2 Play

Nokia 7 Plus

Nokia Serie Lumia

One Plus 3

Oppo N3

Samsung Serie S

Samsung Serie Galaxy Xcover

Sony Serie Xperia

Xiaomi Serie Mi

Como ves, el símbolo “N” que sale en tu celular no representa una alerta o peligro, sino que proviene de una función que te puede ser de mucha utilidad y que no todos tienen el privilegio de tenerla. ¿Ya la has utilizado?

Utiliza el NFC solo cuando sea necesario. Foto: Unsplash

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