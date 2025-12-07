Hoy en día, la mayoría de celulares permiten hacer pagos con la tecnología NFC (Comunicación de Campo Cercano), lo que ayuda a no cargar con efectivo ni tarjetas físicas.

Es una forma de pago cómoda y rápida, que simplifica las compras en establecimientos grandes y pequeños. Por eso, hoy te decimos cómo utilizarlo de manera segura.

Conoce los usos de la tecnología NFC. Foto: Unsplash

Leer también Tsundere: la nueva red de bots que amenaza a la comunidad gamer

¿Qué es la tecnología NFC en los celulares?

NFC es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la transmisión de información cuando dos dispositivos compatibles se acercan, esto de acuerdo con el blog de la empresa especializada We Live Security.

Su funcionamiento se basa en el principio de inducción electromagnética, donde uno de los dispositivos (celular) genera un campo electromagnético y el otro lo detecta (mayormente una terminal de pago). Y de inmediato comienza la transferencia de datos.

Los celulares que incluyen NFC imitan el funcionamiento de las tarjetas bancarias físicas (que contienen un chip de lectura), conectándose con la terminal de pago para realizar las transacciones.

Pero ese no es el único beneficio de esta tecnología; Xiaomi España indica en un artículo que también sirve para transferir datos (fotos o videos), usarlo como llave inteligente de autos compatibles, conectar audífonos, etcétera.

¿Cómo pagar con NFC en el celular?

Ahora que conoces sus beneficios, el siguiente paso es aprender a realizar pagos mediante la tecnología NFC. Tanto en iOS como en Android, realiza lo siguiente:

Ve a "Configuración" y busca "Conexión y uso compartido" o la opción similar.

Activa el botón NFC y luego busca “Pagos sin contacto o "Pago predeterminado”; selecciona las apps en las que quieres que funcione.

Una vez configurado, puedes añadir dentro de esa app una tarjeta Añade tu tarjeta a la app de billetera o wallet de tu celular.

Y para pagar, sólo desbloquea tu celular y acércalo al lector/contactless de la terminal. ¡Listo!

Este método en el celular es un reemplazo amigable a la tarjeta física, facilitando los pagos rápidos y reduciendo la necesidad de cargar con tantas cosas al salir de casa.

La mayoría de los celulares modernos ya integran la tecnología NFC. Foto: Freepik

Consejos para usar el NFC de manera segura

Antes de hacer una compra, primero te recomendamos preguntar en el establecimiento si tienen contactless.

Es posible que esta tecnología te pida una contraseña o PIN, que puede ser el de tu celular, para autorizar los pagos.

Ten cuidado con las etiquetas NFC maliciosas o dispositivos diseñados para interceptar. En toda tecnología hay riesgos de ciberataques, así que úsala de manera responsable.

No acerques tu celular a lectores con etiquetas NFC desconocidas o sospechosas.

Leer también Empresarios reportan mejores resultados con IA ética

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters