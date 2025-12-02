En México, la inteligencia artificial (IA) ya no es una novedad ni una promesa futurista: es una herramienta cotidiana para millones de trabajadores. Sin embargo, su adopción no está siendo impulsada por las empresas, sino por los propios empleados, que han decidido integrar sus asistentes personales de IA en la rutina laboral.

Esta tendencia se reafirma en el estudio Work:InProgress, elaborado por Google Workspace, IDC y Provokers, el cual revela que dos de cada tres profesionales en el país ya utilizan IA personal para resolver tareas del día a día. La cifra contrasta con el acceso corporativo: solo el 35% de las organizaciones ofrece herramientas oficiales de IA.

El resultado es un ecosistema laboral donde la innovación avanza más rápido que las políticas internas. Mientras las empresas se mantienen cautelosas, los empleados se mueven con agilidad hacia tecnologías que consideran más eficientes, accesibles y seguras desde su propia perspectiva.

Shadow AI crece en México: 67% de empleados usa herramientas propias. Imagen: Unsplash

Para Julio Velázquez, director de Google Cloud en México, “el reto ahora es reducir la brecha entre la iniciativa de los empleados y la preparación de la organización”.

Shadow AI: la adopción silenciosa en el trabajo

El estudio detalla que los profesionales mexicanos recurren a sus propios asistentes de IA por diversas razones:

sentirse más seguros que con opciones corporativas (44%);

preferir su funcionamiento (32%);

encontrarlas más fáciles de acceder (37%).

Este fenómeno global ha sido bautizado como Shadow AI, un uso no supervisado que opera fuera de las herramientas oficiales de una empresa.

A pesar de su expansión, solo el 30% de las organizaciones en México cuenta con políticas claras sobre el uso de IA, y apenas el 31% incentiva a los colaboradores a experimentar con estas tecnologías. La brecha entre adopción y regulación se amplía, dejando el rumbo de la innovación en manos de los propios empleados.

Habilidades del futuro y principales usos

Dominar herramientas de IA será, en los próximos dos a cinco años, una habilidad prioritaria para los profesionales mexicanos: casi tres veces más valorada que cursar un posgrado y tan relevante como aprender un nuevo idioma. La IA se perfila como la “lengua del futuro”, según el estudio.

“Estoy convencido de que va a ser más importante esto que hablar un segundo idioma”, señala el director de Google Cloud México.

En cuanto a los usos actuales, los trabajadores aprovechan estos asistentes para:

Investigación de temas específicos (47%)

Análisis de datos o información (43%)

Resumen e interpretación de textos (41%)

Creación de imágenes o gráficos (41%)

Riesgos y la urgencia de gobernanza

El avance descontrolado del Shadow AI también implica riesgos. El 41% de los profesionales en México percibe un nivel alto o muy alto de amenaza en el uso de IA personal para actividades laborales, especialmente en términos de seguridad y protección de datos.

La falta de lineamientos corporativos incrementa la vulnerabilidad ante posibles fugas o mal uso de información sensible.

El estudio, realizado entre abril y junio de 2025 con más de 3,500 entrevistas en cinco países de América Latina —767 de ellas en México—, deja claro que la IA ya está transformando el trabajo. "Está transformando todas las profesiones”, aseguró Velázquez.

La pregunta ahora es si las empresas lograrán ajustar sus políticas y herramientas a la velocidad con la que sus empleados están adoptando esta tecnología.

